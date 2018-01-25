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Назначен новый начальник местной полицейской службы ДВД Восточно-Казахстанской области24.01.2018
Общество  15:21

Усть-Каменогорск. 24 января. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова и с согласия депутатов областного маслихата, начальником местной полицейской службы (МПС) Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Батырбек Аяганов, передает Kazakhstan Today.

До назначения Аянганов с 2012 года занимал должность заместителя начальника ДВД ВКО, сообщили в пресс-службе областного акимата.

"Мы все его хорошо знаем. За годы работы он показал себя высокодисциплинированным и грамотным офицером. ?меет большой опыт работы в практической и организационной деятельности", - отметил Даниал Ахметов, представляя Аянганова. Аким области подчеркнул, что необходимо усилить работу обратной связи с населением.

Местная полицейская служба ВКО была создана в 2016 году. Ее цель - осуществление профилактики правонарушений, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений, напомнили в пресс-службе.
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