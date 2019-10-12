Назначен новый прокурор Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 11 октября. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске назначен новый прокурор, передает Kazakhstan Today.

Приказом генерального прокурора РК в прокуратуре Усть-Каменогорска произведены кадровые назначения. Прокурором областного центра стал старший советник юстиции Серікжан Мырзалы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

До назначения Серікжан Мырзалы занимал должность начальника управления надзора за законностью в учреждениях пенитенциарной системы Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.





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