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Назначен новый прокурор Усть-Каменогорска

11.10.2019, 14:54 6265
Назначен новый прокурор Усть-Каменогорска
Усть-Каменогорск. 11 октября. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске назначен новый прокурор, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом генерального прокурора РК в прокуратуре Усть-Каменогорска произведены кадровые назначения. Прокурором областного центра стал старший советник юстиции Серікжан Мырзалы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.
 
До назначения Серікжан Мырзалы занимал должность начальника управления надзора за законностью в учреждениях пенитенциарной системы Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

Напомним, недавно сменились прокуроры ТуркестанаУральска и Кокшетау.
 

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