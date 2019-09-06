Сменился прокурор Уральска

Уральск. 5 сентября. Kazakhstan Today - Мейрбек Тлеулиев назначен прокурором Уральска, передает Kazakhstan Today.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан прокурором Уральска назначен Мейрбек Тлеулиев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.
До назначения Тлеулиев возглавлял прокуратуру Курмангазинского района Атырауской области.
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