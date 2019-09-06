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Сменился прокурор Уральска

05.09.2019, 20:08 6103
Уральск. 5 сентября. Kazakhstan Today - Мейрбек Тлеулиев назначен прокурором Уральска, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан прокурором Уральска назначен Мейрбек Тлеулиев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.
 
До назначения Тлеулиев возглавлял прокуратуру Курмангазинского района Атырауской области.
 

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