Сменился прокурор Туркестана

Туркестан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В органах прокуратуры Туркестанской области произведены новые назначения, передает Kazakhstan Today.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года прокурором города Туркестана назначен Жаннур Ахметбек, прокурором Тюлькубасского района - Айдархан Жунисбеков, прокурором Шардаринского района - Руслан Абдраимов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Жаннур Ахметбек до назначения работал прокурором Тюлькубасского района. Айдархан Жунисбеков работал заместителем прокурора Аль-Фарабийского района Шымкента. Руслан Абдраимов - прокурором города Туркестана.
Напомним, в 2018 году экс-прокурор Туркестана Махат Зулпыхаров осужден на 10 лет за получение взятки.
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