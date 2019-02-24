Назначены два заместителя акима Павлодарской области

Павлодар. 16 февраля. Kazakhstan Today - У акима Павлодарской области сменились два заместителя, передает Kazakhstan Today.

На должность замакима области по вопросам инвестиций, промышленности и предпринимательства назначен Кайрат Нукенов. Пост замглавы региона по сельскому хозяйству занял Рустем Курманов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Новых заместителей Булат Бакауов представил во время совещания в областном акимате. Он отметил, что прежние его замы - Жайык Шарабасов и Даурен Махажанов - переходят на другую работу. Глава региона поблагодарил их за совместную работу и пожелал успехов на новых должностях.

Теперь вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства в акимате Павлодарской области будет курировать Кайрат Нукенов. До назначения он работал первым заместителем акима Туркестанской области, а еще раньше был акимом Аксу и Экибастуза.

Одной из главных задач глава государства ставит поддержку предпринимательства. Вам нужно тесно сотрудничать с акимами городов и районов по привлечению инвестиций и активизировать работу с нашими крупными предприятиями", - отметил аким области, обращаясь к Кайрату Нукенову.

Что касается агропромышленного комплекса, то работать в этой сфере будет Рустем Курманов, пришедший в регион с поста главы Национального управляющего холдинга "КазАгро".

На первый план вы должны поставить вопрос привлечения инвестиций в сельское хозяйство. В этом году у нас запланирована реализация крупных проектов: введение массивов под орошение, начало строительства завода по переработке свеклы и другие. Кроме того, нужно обратить внимание на обеспечение роста переработки сельхозпродукции и увеличение экспорта", - сказал Булат Бакауов.

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