Назначены исполняющие обязанности руководителей ДГД по Алматинской и Туркестанской областям

Сарсембаев Тулеген Капсаликович

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской и Туркестанской областях назначены исполняющие обязанности руководителей департаментов государственных доходов, передает Kazakhstan Today.

Ответственный секретарь Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев представил коллективу департамента государственных доходов по Алматинской области Сарсембаева Тулегена Капсаликовича - исполняющего обязанности руководителя ДГД. До назначения Сарсембаев работал заместителем акима Туркестанской области.

Жамаубаев также представил коллективу Департамента государственных доходов по Туркестанской области исполняющего обязанности руководителя ведомства Дулата Нурмулдина. Нурмулдин до назначения работал секретарем маслихата Акмолинской области.

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