Названа причина гибели двухлетнего мальчика после операции в частной клинике Алматы

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Названа причина гибели двухлетнего мальчика после операции в частной клинике Алматы14.06.2018
  • Фото: ТВ-Центр
Общество  09:02

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Стала известна причина смерти двухлетнего Мирона Павлова из Алматы после обычной операции по удалению паховой грыжи в частной клинике. Согласно заключению специальной комиссии, ребенку ввели слишком высокую дозу анестезии, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.

В Комитете охраны общественного здоровья Минздрава установили, что смерть ребенка наступила после "передозировки и нерационального сочетания препаратов при проведении операции". Также выяснилось, что мальчика неграмотно лечили и в послеоперационный период. Кроме того, у клиники были нарушения в лицензии. Там не имели разрешения на переливание крови детям. Сейчас анестезиолог, детский хирург и завотделением детской хирургии отстранены от работы. Результаты комиссии переданы в полицию.

Напомним, в апреле в Алматы начали проверку в отношении крупного медицинского центра, где после рядовой операции умер ребенок. При этом три недели после операции ребенок находился в коме. Его родители утверждали, что грубую ошибку допустил анестезиолог.

"У меня есть претензии к анестезиологу, который совершил грубую ошибку. Я не знаю, было ли это передозировкой наркоза. Они начали ему пробовать самостоятельно дышать, чем усугубили ситуацию. У него пошли судороги и отек мозга. Ребенок впал в кому, о которой нам не говорили. Мы узнали через неделю, привезя своего специалиста из другой клиники, который зашел и сказал, что он находится в третьей стадии комы, запредельной", - рассказала мама мальчика.
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