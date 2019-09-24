Названа причина гибели рыбы в озере Токпай в Кызылординской области

Кызылорда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Массовая гибель рыбы в озере Токпай в Аральском районе Кызылординской области произошла из-за нехватки кислорода, сообщили руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира региона Галымжан Оракбаев и глава областного управления по мобилизационной подготовке Асылбек Шаменов, передает Kazakhstan Today.

Для определения причины гибели мальков была создана рабочая группа, которая на месте происшествия собрала пробы воды и тушки рыб. Результаты проб были получены 16 сентября. Участники рабочей группы пришли к выводу, что гибель связана с нехваткой кислорода", - сообщил Оракбаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Он добавил, что "сокращение кислорода в составе воды вызвал термоклин, который возник в результате стремительного изменения погоды, когда сильная жара сменилась холодом".

Термоклин представляет собой слой воды, резко отличающийся температурой от верхних и нижних ее слоев. Рыбы не могут преодолеть его без последствий для своего физического состояния", - пояснил Оракбаев.

Сейчас природопользователи пытаются спасти оставшихся мальков рыб и выпускают их в другие водоемы.

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