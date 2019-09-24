Названа причина гибели рыбы в озере Токпай в Кызылординской области

Для определения причины гибели мальков была создана рабочая группа, которая на месте происшествия собрала пробы воды и тушки рыб. Результаты проб были получены 16 сентября. Участники рабочей группы пришли к выводу, что гибель связана с нехваткой кислорода", - сообщил Оракбаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.
Он добавил, что "сокращение кислорода в составе воды вызвал термоклин, который возник в результате стремительного изменения погоды, когда сильная жара сменилась холодом".
Термоклин представляет собой слой воды, резко отличающийся температурой от верхних и нижних ее слоев. Рыбы не могут преодолеть его без последствий для своего физического состояния", - пояснил Оракбаев.
Сейчас природопользователи пытаются спасти оставшихся мальков рыб и выпускают их в другие водоемы.
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