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Неофициальные такси будут эвакуировать с парковки аэропорта Алматы

16.11.2018, 17:11 6916
Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Алматы сообщил о новых правилах парковки для таксистов, передает Kazakhstan Today.

В Международном аэропорту Алматы вступает в силу обновленный Публичный договор об оказании услуг автостоянки легковых автомашин, в соответствии с которым все неофициальные такси будут эвакуироваться с парковки в принудительном порядке", - сообщили в пресс-службе аэропорта.


Принудительная эвакуация ожидает автомобили, владельцы которых: паркуют автомобили, предназначенные для оказания услуг такси, не в специально отведенных местах; нарушают правила парковки и остановки, создавая трудности для движения других автомобилей, а также паркуются в местах, отведенных для стоянки спецтранспорта (такси); рекламируют и предлагают на территории аэропорта различные работы, услуги и товары без соответствующего разрешения.

Нарушителям правил также могут отказать во въезде на территорию аэропорта.

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