Несколько участков дорог перекроют в Алматы

Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о закрытии нескольких участков автодорог, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя участок дороги от улицы Шарипова до улицы Байтурсынова будет перекрыт с 23.00 8 мая до 06.00 9 мая. В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Карасай батыра в это же время будет перекрыт участок дороги от улицы Байзакова до улицы Муканова, сообщает управление городской мобильности города Алматы.

В связи с укладкой нового асфальта на улице Гоголя участок дороги от улицы Чокина до улицы Муратбаева будет перекрыт с 23.00 9 мая до 06.00 10 мая. Участок дороги по улице Карасай батыра, от улицы Нурмакова до улицы Байзакова, также будет перекрыт с 23.00 10 мая до 06.00 11 мая в связи с ремонтными работами.

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