Астана. 3 марта. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается в воскресенье на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге и севере местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, местами - метель, туман, гололед.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, прогнозируется ветер до 18-23 метров в секунду. В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях - местами туман и ветер до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются местами туман, гололед, днем ветер до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области также ожидаются местами гололед, днем местами низовая метель, ветер до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидаются местами низовая метель, туман, гололед и ветер до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами утром туман, днем гололед, усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области сегодня ожидается местами метель, туман и гололед. В Мангистауской области местами - туман.

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