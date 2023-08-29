Незаконно врезавшийся в канализацию подрядчик за свой счет отремонтирует участок проспекта Аль-Фараби
Из-за незаконной врезки произошел подмыв грунта и повреждение дорожного полотна
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок проспекта Аль-Фараби был поврежден из-за незаконной врезки в систему канализации. Подрядчика обяжут произвести ремонт за свой счет, сообщили в пресс-службе акима Алматы.
Как рассказали в городском акимате, 24 августа в вечернее время в Алматы в результате подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта Аль-Фараби. Уточняется, что это правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол. Повреждение произошло в результате незаконной врезки в канализационную систему подрядной организацией ТОО "Парсек ltd", занимающейся прокладкой инженерных сетей для строительства Музея современного искусства Алматы.
Городскими службами для обеспечения безопасности дорожного движения произведен оперативный ремонт поврежденного участка (вскрытие и засыпка пустоты с дальнейшим восстановлением асфальтобетонного покрытия). Установлено, что прокладка трубы (диаметром 50 см) велась методом подкопа от колодца со стороны музея до колодца на проезжей части, при этом грунт при обратной засыпке должным образом не был утрамбован, что в итоге вызвало повреждение целостности дорожного полотна (крайняя полоса)", - сказано в сообщении.
В ведомстве заверили, что подрядчик будет наказан, к нему будут приняты соответствующие административные меры.
Восстановление дорожного полотна будет выполнено за его счет. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ширину полосы планируется произвести 26 августа с 23.00 до 06.00 с частичным перекрытием проезжей части (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол)", - уточнили в акимате.
Напомним, ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби планируется завершить до 31 августа. Ремонт был начат в июле.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева.
Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.