Ремонт дорог в Алматы: проспект Абая завершен, проспект Аль-Фараби на финальной стадии

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Средний ремонт проезжей части проспекта Абая протяженностью 6,5 км от улицы Тлендиева до проспекта Достык завершен, - Средний ремонт проезжей части проспекта Абая протяженностью 6,5 км от улицы Тлендиева до проспекта Достык завершен, сообщает пресс-служба акимата Алматы.





Ремонт был начат в июле, завершить планировалось 31 августа. Для того чтобы ускорить работы, были привлечены две подрядные организации. Укладка асфальта проводилась по ночам. Все это позволило закончить работы раньше срока - 12 августа. Работы по тротуарной части завершат до 31 августа. Сейчас на проспекте наносят дорожную разметку. Ее проводят ночью без перекрытия движения.





Также, по информации акимата, по проспекту Аль-Фараби по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне от проспекта Достык до проспекта Дулати асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение.





Ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями. При благоприятных погодных условиях с 23.00 14 августа до 06.00 16 августа планируется отремонтировать завершающий участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова. Движение на этом участке будет временно ограничено.





По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова.





В этом году акиматом планируется охватить средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км.





Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.





Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодняшний день петиция набрала более 60 840 голосов.





Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".





Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.



