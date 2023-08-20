14.08.2023, 19:55 47071
Ремонт дорог в Алматы: проспект Абая завершен, проспект Аль-Фараби на финальной стадии
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Средний ремонт проезжей части проспекта Абая протяженностью 6,5 км от улицы Тлендиева до проспекта Достык завершен, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Ремонт был начат в июле, завершить планировалось 31 августа. Для того чтобы ускорить работы, были привлечены две подрядные организации. Укладка асфальта проводилась по ночам. Все это позволило закончить работы раньше срока - 12 августа. Работы по тротуарной части завершат до 31 августа. Сейчас на проспекте наносят дорожную разметку. Ее проводят ночью без перекрытия движения.
Также, по информации акимата, по проспекту Аль-Фараби по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне от проспекта Достык до проспекта Дулати асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение.
Ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями. При благоприятных погодных условиях с 23.00 14 августа до 06.00 16 августа планируется отремонтировать завершающий участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова. Движение на этом участке будет временно ограничено.
По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова.
В этом году акиматом планируется охватить средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.
Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодняшний день петиция набрала более 60 840 голосов.
Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
новости по теме
19.08.2023, 09:20 39856
Алматы остается главным донором госбюджета страны
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев представил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах социально-экономического развития города за 7 месяцев, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Экономика города развивается динамичными темпами. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 16%, а индекс деловой активности ускорился до 54,7%. Главными драйверами роста являются обрабатывающая промышленность и торговля. Развитие экономики позволило создать 38 тысяч новых рабочих мест.
За этот период в экономику города привлечено инвестиций на сумму свыше 750 млрд тенге. Алматы также остается главным донором государственного бюджета страны.
Особое внимание уделяется повышению качества оказываемых туристских услуг. Перед городом поставлена задача увеличить количество иностранных туристов с 450 тысяч до 600 тысяч к концу 2025 года.
Для повышения эффективности транспортной системы акиматом разрабатывается транспортный каркас города с учетом развития 5 новых полицентров. В результате планируется интервал движения в часы пик снизить с нынешних 30 минут до 5-10 минут.
В мегаполисе реализуется комплекс мер для обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг. Ведется строительство и модернизации действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города.
До конца года будет введено 11 школ и пристроек на 5670 мест. В следующем году планируется открыть 4 государственных детсада на 860 мест.
Одним из ключевых вызовов для развития города является стабильное водоснабжение и ввод новых источников. Для обеспечения централизованной подачей воды 100% населения мегаполиса ведется проектирование и строительство 4 новых водозаборов.
Кроме того, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры города ежегодно планируется снижать износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.
18.08.2023, 19:38 61736
Глава государства принял председателя АО "Казахфильм"
Вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель АО "Казахфильм" Азамат Сатыбалды обсудили вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры, сообщает пресс-служба Акорды.
Азамат Сатыбалды рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внес свои предложения по повышению статуса киностудии.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "Казахфильм" в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства; указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Кроме того, президент обратил внимание на то, что в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.
Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.
18.08.2023, 19:32 62291
Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории города без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
На сегодня из 90 объектов 44 организации получили все разрешительные документы на строительство. По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.
Необходимо отметить, что управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в специализированный межрайонный экономический суд города направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:
- 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;
- по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;
- 8 решений судов не вступили в законную силу;
- 42 решения суда находятся на исполнении в департаменте юстиции Астаны.
Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый черный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.
Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:
- получения гарантии единого оператора жилищного строительства;
- участия в проекте банка второго уровня;
- привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).
Со списком недобросовестных застройщиков можно ознакомиться по ссылке.
В марте в Алматы пополнился список жилых комплектов, не рекомендуемых для покупки жилья.
Ранее сообщалось, что за последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.
18.08.2023, 19:12 63356
Освобожден от должности председатель Комитета индустрии туризма МКС РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и спорта РК Дастан Рыспеков освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.
С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, ревизионной комиссии по Алматы, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С 2016 по 2018 годы - директор департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
С 2018 по 2019 годы - руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.
С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
С 2020 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.
18.08.2023, 18:42 64361
Токаев обсудил перевод казахского языка на латиницу
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент Национальной академии наук Аскар Джумадильдаев рассказал президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о деятельности НАК в течение последних трех месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.
Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены и соответствующие поручения будут даны правительству.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.
Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.
18.08.2023, 16:35 67361
Решение основных проблем развития Алматы требует принятия системных мер - президент
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер, сообщает пресс-службе Акорды.
Глава государства привел в пример недавний пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент и подверг критике состояние пожарной безопасности. Он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям провести масштабные учения в целях повышения осведомленности населения о действиях при возникновении пожаров. Акимату города поручено принять меры по улучшению материально-технической базы противопожарной службы.
Как считает президент, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.
Аким города Ерболат Досаев доложил, что до конца 2025 года планируется полностью перевести сферу общественного транспорта на экологический стандарт. Помимо этого, рассматриваются возможности стимулирования спроса на приобретение электромобилей путем развития необходимой инфраструктуры.
Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания Касым-Жомарта Токаева. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.
Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.
По словам президента, особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. По этой причине в конце июля коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу питьевой воды в верхней части города. Без воды остались 50 многоквартирных и более 4 тысяч частных жилых домов Медеуского района. Данная ситуация вызвала справедливое недовольство жителей.
Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи, которые необходимо решить для наведения порядка в водной сфере. В частности, правительству и акимату города предстоит ввести в эксплуатацию до конца октября текущего года водозабор Каргалы, сроки сдачи которого переносились по вине подрядчиков, а также провести полную ревизию состояния водного хозяйства города, осуществить гидрогеологические изыскания по определению подземных источников для водоснабжения верхней части Алматы, а также завершить строительство четырех скважин и резервуаров на станции "Балхаш".
Также глава государства остановился на перспективах улучшения социального положения населения. По его мнению, прежде всего следует обратить внимание на решение проблем безработицы среди молодых людей, относящихся к категории NEET. Правительству и акимату города поручено разработать специальную программу по трудоустройству молодежи.
Еще один важный вопрос, озвученный президентом, - ситуация в системе здравоохранения. По словам главы государства, сейчас многие медицинские учреждения Алматы работают с нагрузкой, превышающей их возможности. Необходимо комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру отрасли за счет средств Фонда социального медицинского страхования и путем реализации проектов государственного-частного партнерства. Президент поручил Министерству здравоохранения принять комплекс мер по ликвидации дефицита финансирования в медицинских учреждениях.
Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы диверсификации экономики Алматы. Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил высокий потенциал развития малого и среднего предпринимательства. Согласно озвученным данным, только за 2022 год Алматы направил в государственный бюджет более четырех триллионов тенге. Львиная часть налоговых поступлений в городе обеспечивается за счет выплат малого и среднего бизнеса.
Глава государства поставил задачу принять системные меры по улучшению бизнес-климата в мегаполисе. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, привлечение частного капитала, усиление программы развития предпринимательства, создание условий для поддержки новых транспортно-логистических центров, развитие креативной индустрии и туризма должны придать новый импульс экономике Алматы.
На совещании также выступили аким Алматы Ерболат Досаев, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Напомним, вчера президент прибыл в Алматы. Глава государства намерен ознакомиться с гидротехнической инфраструктурой города и посетить ряд социальных объектов, а также провести совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.
18.08.2023, 13:51 72521
Пожар на шахте: спецкомиссия проведет расследование причин трагедии
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. Соответствующее поручение дал правительству премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Он потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Смаилов также выразил соболезнования родственникам и близким шахтеров, погибших в результате происшествия.
О ситуации на шахте доложил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. По его словам, из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 9 из них были доставлены в многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжелой степени. На сегодня два пострадавших переведены из реанимационного отделения.
Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Они находятся в сознании. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны", - доложил на совещании первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Еще четверых пострадавших доставили в центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются еще два человека, их состояние средней степени тяжести.
По итогам совещания Смаилов поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям.
По последним данным акимата Карагандинской области, в шахте найдены тела двух погибших шахтеров, поиски еще трех человек продолжаются.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау".
По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
Нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться! Закон должен быть суров и справедлив для всех без исключения!", - заявили депутаты.
18.08.2023, 12:52 75456
Токаеву презентовали новую селезадерживающую плотину "Аюсай" Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматы осмотрел новую селезадерживающую плотину "Аюсай", сообщает Акорда.
Плотина "Аюсай" расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 моренных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.
Для справки:
- высота плотины Аюсай: 41,1 м;
- длина плотины по гребню: 330,2 м;
- объем селехранилища: 2,3 млн м3;
- площадь плотины: 6,9 га;
- проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.
Подобный объект был возведен впервые за последние 30 лет.
Также на плотине министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил президенту о проведении противоселевых работ.
По его словам, на территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 моренных озер, из которых 156 являются прорывоопасными. В текущем году, по словам министра, на особо прорывоопасных 13 озерах принимаются превентивные меры.
О работе по предупреждению стихийных бедствий президента проинформировал руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов.
По его словам, необходимо возведение новых защитных сооружений, стабилизирующих русел, которые будут уменьшать скорость воды и держать русловой поток, в бассейнах рек Улкен Алматы, Есик, Талгар, Каскелен и Турген.
Бекенов презентовал главе государства пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста, которые в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели.
Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны. Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.
Дополнено 18.08.2023, 16.38
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением Prometheus School, сообщает Акорда.
Президент ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.
Главе государства также была представлена информация о реализуемых фондом Enlightenment Power Group проектах. Как сообщил председатель наблюдательного совета школы и директор фонда Досым Бесбай, ведется работа по открытию школы "ФизТех", рассчитанной на 1 400 ученических мест. Данная школа будет нацелена на поступление выпускников в ведущие технические вузы мира. Завершение строительных работ планируется в ноябре нынешнего года. Объем инвестиций составляет 3,9 млрд тенге.
Напомним, вчера президент прибыл в Алматы. Глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.
Читаемое
20.08.2023, 09:30Трагедия на шахте "Казахстанская": обнаружили пятого погибшего 20.08.2023, 11:026456В Алматинской области на заправке загорелось 40 газовых баллонов 20.08.2023, 14:501501В Мангистауской области сняты ограничения по подаче электроэнергии 20.08.2023, 13:231066В Казахстане сегодня отмечается День спорта 20.08.2023, 15:46396Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше 17.08.2023, 17:20126381В Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" 18.08.2023, 10:1498121Судья в Таразе подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге 18.08.2023, 11:1295926В Мангистауской области снят режим веерного отключения электроэнергии 17.08.2023, 11:4794656100 добрых дел: Halyk приглашает на концерт под открытым небом "Музыка лета в любимом городе" 18.08.2023, 12:0293731Дело о хищении более 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане передано в суд 24.07.2023, 16:15182161Минпросвещения обратилось к родителям будущих первоклассников 25.07.2023, 14:45179731Решение о продолжительности учебного года еще не принято - глава Минпросвещения 29.07.2023, 18:29172276Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев 21.07.2023, 19:19145716В Жетысуской области родители жалуются на плохое питание и антисанитарию в детсаду 10.08.2023, 19:22139381Численность населения в Казахстане составила 19 899 377 человек
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?