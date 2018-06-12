Новые схемы страхования казахстанских туристов за рубежом рассмотрели в сенате

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
12 июня 2018
  • 18
  • :
  • 19
Новости регионов
32º Переменная облачность
днем 33º    ночью 22º
17:00
.
Aнонс

Новые схемы страхования казахстанских туристов за рубежом рассмотрели в сенате12.06.2018
  • Фото: Казинформ
Общество  14:28

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету cената рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг". Документ, в частности, предполагает введение новых схем страхования казахстанских туристов за рубежом, передает Kazakhstan Today.

"В целях защиты казахстанских туристов, выезжающих за рубеж, изменяются схемы их страхования. Предусматривается переход к обязательному страхованию имущественных интересов туристов. На туроператора возложена обязанность заключения договора обязательного страхования туриста, при этом установлено право выбора страховой организации. Определены страховые случаи и расходы, покрываемые при наступлении страховых случаев", - сообщили в пресс-службе палаты.


Одним из важных новшеств законопроекта является и внедрение онлайн-страхования. Цифровизация страховой отрасли позволит населению заключать договоры в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса. В перспективе отсутствие посредников повлечет снижение стоимости страховки.

Законопроект предполагает и введение нового вида страховых услуг - вмененного страхования. Расширяются полномочия страхового омбудсмана. Вводится ряд ограничительных мер, направленных на обеспечение доступности и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса.

Кроме этого, документ устанавливает дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат (ФГСВ). Предусматривается обеспечение принципа непрерывности действия страхового полиса в течение одного года, независимо от количества страховых случаев, в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Также увеличен предельный объем ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего. В проект также вошли нормы, направленные на совершенствование инфраструктуры фондового рынка.

Законопроект передан на рассмотрение палаты, отметили в пресс-службе.
Просмотров: 2128
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.06.2018   15:38
Гроза ожидается в среду в Астане и Акмолинской области
12.06.2018   14:31
В Алматы до 20 июля движение на участке улицы Тимирязева будет затрудненно
12.06.2018   14:28
Фото: Казинформ
Новые схемы страхования казахстанских туристов за рубежом рассмотрели в сенате
12.06.2018   12:15
Фото: Kursiv.kz
Назначен новый президент Международного аэропорта Алматы
12.06.2018   10:25
В Жезказгане открылся хлебозавод, построенный по новейшим европейским технологиям
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today