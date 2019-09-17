Новый микрорайон стал визитной карточкой города Атбасара

Атбасар. 16 сентября. Kazakhstan Today - В короткие сроки в городе Атбасаре построен новый комфортабельный микрорайон Болашак, передает Kazakhstan Today.

Пятиэтажные дома с яркими современными фасадами, светлыми квартирами радуют не только взор жителей, а также создают красивый архитектурный ансамбль.

По информации акимата Атбасарского района, всего в микрорайоне 12 45-квартирных домов, где проживают 540 семей. В основном это пострадавшие от паводка 2017 года, а также те, кто долгое время стоял в очереди на получение своего жилья.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще двух пятиэтажек, квартиры в которых предназначаются многодетным семьям и социально уязвимым слоям населения.

Микрорайон благоустроен. Во дворах установлены детские многофункциональные площадки, заасфальтированы тротуары, разбиты клумбы. Это место стало очень привлекательным для предпринимателей. Здесь ведется строительство мини-маркета, общественной бани, гаражного кооператива, СТО и шиномонтажных мастерских.

Каждый день смотрю из окна во двор и радуюсь, что живу здесь. В те дни, когда в наши дома пришла вода, мы не упали духом, чувствуя заботу государства. Помощь шла отовсюду. Но главной поддержкой стали новые квартиры, которые нам предоставили взамен аварийных домов. Нет слов, чтобы выразить благодарность, переполняющую нас. Желаем процветания нашему Казахстану!" - сказала жительница микрорайона Болашак Назды Османова.

Напомним, что в 2017 году в Атбасаре пострадали от наводнения порядка 600 частных домов, почти 500 из которых были признаны аварийными. Правительством РК и акиматом Акмолинской области были выделены денежные средства на строительство жилых домов.

Стоит отметить, что местными властями уделяется внимание и другим районам города.

Так, в текущем году в Атбасаре ведется строительство 1,5 километра дорог, отремонтировано 68 километров дорог, обустроено 2 городских пляжа. Также высаживаются цветы и саженцы, проводится регулярная работа по выкосу травы и кронированию деревьев. Ремонтируются автобусные остановки, установлены контейнерные площадки. В этом году изготовлена детская площадка, которую установили в поселке ЖБК и 12 спортивных площадок", - дополнили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства