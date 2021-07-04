Новый мост через реку Шагалы открыли в Акмолинской области

УВП Акмолинской обл

КОКШЕТАУ. 3 ИЮЛЯ - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня столицы в Зерендинском районе состоялось открытие моста через реку Шагалалы в селе Заречное, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители сел Заречное и Еликты теперь без помех и по кратчайшему пути смогут добираться в Кокшетау, с костанайской трассы выезжать на зерендинскую и дальше переезжать в город Атбасар, сообщает пресс-служба областного УВП.

Работа местных исполнительных органов целиком направлена на дальнейшее улучшение качества жизни акмолинцев и создание комфортных условий проживания. Одним из наглядных примеров тому, является сегодняшнее открытие моста в селе Заречное. Дорожное сообщение населенных пунктов между собой наладит логистику местных сельхозтоваропроизводителей, ведь основная часть пастбищных и кормозаготовительных земель находятся за рекой. Все это будет способствовать расширению транспортной инфраструктуры и в целом дальнейшему развитию сел", - отметил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в церемонии открытия моста.

По данным ведомства, протяженность нового моста с пешеходной дорожкой по одной стороне составляет 75 метров. Объект реализован ТОО "Бука".

В районе особое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Начался ремонт внутрипоселковых дорог и дорог местного значения в восьми сельских округах. В их числе улично-дорожная сеть села Заречное от улицы Тауелсіздік до трассы Кокшетау - Атбасар и сеть поселков Гранитный, Карагай и Жанаауыл", - добавили в управлении.

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