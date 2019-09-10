Кого ждут в партии «Nur Otan», рассказал Бауыржан Байбек

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек встретился с участниками ежегодного республиканского молодежного лагеря "Jastar-Otanga!", передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были подняты вопросы создания социальных лифтов для молодежи, трудоустройства, нехватки общежитий, противодействия коррупции в образовании и другие. Отвечая на вопросы, Бауыржан Байбек также рассказал об основных направлениях Программы перезагрузки партии "Nur Otan" и поделился своим мнением, каким должен быть настоящий нуротановец, сообщили в пресс-службе партии

Nur Otan" - это понятие круглосуточное. Ты не можешь быть нуротановцем только с 09.00 до 18.00. А то у нас есть некоторые депутаты, которые сегодня одно говорят, а завтра другое. В зависимости от того, кто начальник. Не нужны нам такие нуротановцы. Они не пришли, чтобы помогать людям, помогать стране. Они пришли, чтобы занимать должности и решать свои вопросы. Вот таких надо выявить и провести чистку рядов партии . Нуротановцами должны быть люди, которые хотят изменить страну, сделать ее лучше. И как я уже говорил ранее, на предстоящих выборах в маслихаты партия "Nur Otan" для этого будет проводить абсолютно открытый и жесткий праймериз", - сказал Бауыржан Байбек.

В целом, по словам первого зампреда "Nur Otan", поддержка молодежи станет одним из ключевых направлений работы партии в рамках инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Программы перезагрузки "Nur Otan", а также реализации послания народу Казахстана президента страны Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, уже в ближайшее время в регионах начнется сбор и обсуждение предложений к проекту Программы молодежного крыла "Jas Otan" на ближайшие 5 лет.

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