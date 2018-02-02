Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Решением правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нуржан Нурланов назначен управляющим директором холдинга "Байтерек", передает Kazakhstan Today.

До назначения Нурланов занимал должность заместителя генерального директора по технической политике, члена правления АО "КазТрансГаз", сообщили в пресс-службе холдинга.

Нуржан Нурланов окончил: American InterContinental University (Великобритания) - бакалавр бизнес-администрирования; University of Wales (Великобритания) - магистр маркетинга; Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева (Казахстан) - бакалавр техники и технологии нефтегазового дела. Является кандидатом экономических наук.

С 2011 года работал в АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" в должности менеджера, директора департамента инвестиционного сотрудничества, управляющего директора службы регионального сотрудничества. Занимал должности эксперта отдела регионального развития канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012-2013), управляющего директора по финансам АО "КазТрансГаз Аймак" (2013-2014), управляющего директора по маркетингу газа АО "КазТрансГаз" (2014-2016).

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