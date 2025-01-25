Об очередной уловке мошенников рассказал Киберпол

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилище Орта-Теректи, расположенном в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области, активно ведутся противопаводковые мероприятия. Водохранилище используется для хозяйственных нужд села, в том числе для орошения садовых участков жителей села, сообщает пресс-служба акима ВКО.





В 2024 году на этом объекте была проведена экспертиза на предмет его технического состояния. После осмотра было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ. В рамках превентивных мер было забетонировано основание паводкового водосброса с укладкой армированной сетки, кроме того, углублено дно реки Орта-Теректы.





На сегодняшний день все ключевые структуры, включая дамбы, системы водоотведения, находятся в исправном состоянии и функционируют в штатном режиме. Угроза для населения отсутствует.





В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации для плановой реконструкции дамбы водохранилища Орта-Теректи.