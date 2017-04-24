Ограничение движения транспорта введено в трех регионах Казахстана

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - На дорогах республиканского значения Северо-Казахстанской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, сообщила пресс-служба РГП "Казахавтодор".

В частности, 23 апреля 2017 года в Северо-Казахстанской области в связи с затоплением паводковыми водами введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Челябинск - Новосибирск, 525-530 километры, участок от Мамлютского кольца до кольца 20-го микрорайона. Перелив наблюдается на 528, 529 километрах, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на 715 километре + 500 метров) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы, 686 - 729 километры, участок от поселка Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области.

В Южно-Казахстанской области по той же причине ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, 2217-2235 километре (мост на 2229 километре). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.

Кроме этого, по данным пресс-службы, на отдельных участках дорог республиканского значения Карагандинской и Северо-Казахстанской областей имеют место размывы и переливы.

В Карагандинской области перелив наблюдается на автодороге Караганда - Аягоз - Бугаз, 169 километр (ширина - 50 метров, глубина - 10 сантиметров). Ограничений для движения автотранспорта нет.

В Северном Казахстана размывы образовались на автодорогах: Жезказган - Петропавловск, 678 километр (размыв обочины, ширина 150 метров); Жезказган - Петропавловск, 681 километр (размыв обочины, ширина 200 метров); Жезказган - Петропавловск, 723 километр (размыв обочины, ширина 20 метров, и 1-очковой трубы диаметром 1,5 метра); Екатеринбург - Алматы, 766 километр (размыв обочины, ширина 200 метров); Екатеринбург - Алматы, 797 километр (размыв моста над рекой Жем Барак (длина моста - 46 метров), разрушение конуса и переходной плиты); Екатеринбург - Алматы, 835 километр (размыв моста над рекой Акан - Бурлук (длина моста - 70 метров), разрушение конуса и переходной плиты). Ограничений нет.

На участках, подвергшихся воздействию паводков, силами работников областных филиалов РГП "Казахавтодор" проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Ведется дежурство в круглосуточном режиме.

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