Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Опасность схода лавин сохраняется в бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 метров) в период 9-12 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - сообщает филиал "Казгидромета" по городу Алматы.

В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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