Оплату налога по патенту на 2019 год можно произвести онлайн

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Оплату налога по патенту на 2019 год можно произвести онлайн25.12.2018
Общество  15:27

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Патент на 2019 год и оплату налога по нему можно произвести онлайн, сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с Налоговым кодексом уплата подоходного налога и социальных платежей (ОПВ и СО) по патенту производится налогоплательщиком до представления расчета стоимости патента. В целях своевременного исполнения налогового обязательства индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что расчет стоимости патента можно подать в электронном виде через web-приложение "Кабинет налогоплательщика", а также посредством веб-портала "электронное правительство". При этом обращаем внимание, что исчисленный налог и социальные платежи можно оплатить онлайн, воспользовавшись электронными сервисами, что, соответственно, сэкономит ваше время и деньги", - сообщили в ДГД Алматы.

При этом в ведомстве отметили, что теперь не нужно тратить время и стоять в длинных очередях в кассе банка в рабочие и выходные дни, тарифы на электронные услуги существенно ниже установленных в банках второго уровня.

Также к преимуществам онлайн-оплаты налогов можно отнести возможность выбора удобного способа оплаты через электронные сервисы - это мобильное приложение или терминалы банков второго уровня (kaspi.kz, post.kz, homebank.kz и другие), портал еGov.kz, Кабинет налогоплательщика.

В ведомстве напомнили, что представить расчет стоимости патента на 2019 год нужно не позднее 31 декабря 2018 года. Исчисление патента 2% от дохода применяют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в торговле. Налогоплательщики, применяющие другие виды деятельности, кроме торговли, применяют ставку 1% от дохода. Пенсионные взносы - 10%, социальные отчисления 3,5%.

28 ноября 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС СОНО НП опубликованы электронные шаблоны 911 формы отчетности на 2019 год.

Также утверждены расчетные показатели на 2019 год: минимальный размер заработной платы (МЗП) - 42 500 тенге, месячный расчетный показатель (МРП) - 2525 тенге.
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