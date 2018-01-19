Опознаны тела 32 пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Опознаны тела 32 погибших пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса, передает Kazakhstan Today.

"Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)" - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Е. Тургумбаев.

Как сообщили в МВД РК, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.

"На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается. Тела погибших доставлены в Актобе, для опознания и проведения экспертизы", - проинформировали в ведомстве.

18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан под председательством министра ЧС Рустама Джураева в количестве 20 человек. Узбекская сторона проинформирована о ходе расследования и принимаемых мерах по установлению личности погибших. Делегация выезжала на место происшествия, а также принимала участие в осмотре тел погибших.

На данный момент установлены личности 32 пассажиров, находившихся в автобусе.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли первый вице-министр по инвестициям и развитию Р. Скляр, заместитель министра внутренних дел Е. Тургумбаев, вице-министр здравоохранения А. Цой, директор департамента Министерства иностранных дел А. Мадиев, представители правоохранительных и других государственных органов области.

Работа правительственной комиссии РК, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается. Члены правительственной комиссии РК во главе с первым вице-министром по инвестициям и развитию Р. Скляр и заместителем министра внутренних дел Е. Тургумбаевым находятся на месте трагедии.

ДВД Актюбинской области просит очевидцев трагедии или лиц, владеющих информацией касательно установления личности погибших обратиться по круглосуточному телефону 102.

Также действует круглосуточная "горячая линия" ДЧС и работают психологи: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

Напомним, вчера, в 10.30, на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В автобусе находились 57 человек, 52 из них погибли на месте происшествия.

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