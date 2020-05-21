Опубликован график дезинфекции дворов и подъездов в Алматы

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Опубликован график работ по дезинфекции жилых домов, детских и спортивных площадок в городе Алматы на 20 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По Алмалинскому району: квадрат улиц Абая - Ауэзова - Гоголя - Байзакова - Райымбека - Большая Алматинка.

По Алатаускому району: Саялы, Коккайнар, Рахат, Боролдай, Айгерим, Карасу, Ужет.

По Ауэзовскому району: микрорайон Мамыр-1, 2, 3, 4, микрорайон Жетысу-1, 2, 3, 4, Аксай-1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, улица Садвакасова.

По Бостандыкскому району: Орбита-1, 2, 3, 4, улица Навои, проспект Аль-Фараби, 125-135, улица Торайгырова, Рыскулбекова, Щепкина, микрорайон Мирас по улице Аскарова до западной границы, южнее проспект Аль-Фараби: микрорайон Казахфильм, Ерменсай, Нур Алатау, Кокшокы, Алма-Арасан, Баганашыл, Актобе.

По Жетысускому району: микрорайон Кулагер, Кемел, Кокжиек.

По Медеускому району: микрорайон Думан-2, Атырау, Алатау, Горный гигант (ЖК Акбота), Таушатыр, Юбилейный, улица Горная каток Медеу, 448, 550, 554, 558, 564, ЖК Арман вилл, ЖК Кок тобе сити, Оспанова, 69, 69Б, 69В, 69Г, 152, 158, Кульджинский тракт, 2А, Каримбаева, 1, 1А, 1Б, Менделеева, 42, Коперника, 112А, Есенберлина, 155, 108.

По Наурызбайскому району: микрорайон Шугыла, ЖК Шугыла, ЖК Премьера, ЖК Алма Сити.

По Турксибскому району: Рыскулова, Сейфуллина, железнодорожный вокзал, роща Баума, Зорге, Спартака, Станкевича, Толстого, Шолохова, Айбасова, Аймауытова, Акынов, Ахана серэ, Бехтерева, переулок Варшавский, Ганибет, Глазунова, Достоевского, Сауранбаева, Дулатова, Жумабаева, Каракумская, Котельникова, Молдагалиева, Ровенского, Успенского, Чернышевского, Жас канат, Федосеева, Волочаевская, Баймагамбетова.

Кроме того, по сообщению акимата Алматы, запланированные на 19 мая 8264 подъезда (в 2837 домах) обработаны на 100%. Дезинфекция 1311 дворовых территорий не была произведена из-за дождя. В работе были задействованы 450 человек в составе 64 бригад. Использовано 71 480 литров готового раствора.

20 мая по плану дезинфекция 7268 подъездов (в 2682 домах) и обработка 1345 дворовых территорий. В работе задействован 441 человек в составе 62 бригад.

19 мая в связи с погодными условиями дезинфекция дорог, тротуаров, пешеходных зон и мест общего пользования не проводилась.

На уборку по санитарной очистке было задействовано 145 единиц спецтехники и 1205 дорожных рабочих. Объем вывезенного мусора за сутки составил 1280 тонн.

20 мая по плановым работам задействованы 152 единицы спецтехники (из них 75 единиц на дезинфекцию), 1069 дорожных рабочих (из них 136 дезинфекторов). На обработке контейнерных площадок задействованы 12 бригад, 85 дезинфекторов, также 8 бригад и 40 дератизаторов.

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