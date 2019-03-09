Осадки и неустойчивая погода ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 5 ноября. Kazakhstan Today - Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится в зоне активной фронтальной деятельности, с которой сегодня сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, лишь на юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, метель. В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".





В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидается туман.





В Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.





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