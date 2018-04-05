Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, преимущественно дождь, лишь на севере и востоке Казахстана погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, шквал, возможен град. В Кызылординской области местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. В Карагандинской области местами туман, ветер 15-20 метров в секунду, днем гололед, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области местами усилится ветер до 15-20, ночью порывы до 23-28 метров в секунду. В Алматинской области местами ветер 15-20, днем в районе Жаланашколя порывы 23-28 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области ночью и утром местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман.

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