Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В четверг, 2 апреля, на большей части республики ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на юго-востоке ночью и утром в горных и предгорных районах сильный дождь, на севере в ночные часы осадки (дождь, снег), лишь на западе - погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке - гроза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях днем усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-25 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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