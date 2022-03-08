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Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

07.03.2022, 09:12 51966
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Активный циклон сохранит свое влияние на большую территорию Казахстана - пройдут осадки, в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильные осадки, ожидаются усиление ветра и гололедные явления, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Местами по республике ожидаются туман, на севере - низовая метель, на юге - гроза.
 
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28, в центре, юге, северо-востоке временами 30 метров в секунду и более, на севере, северо-востоке, юге, в центре - туман, гололед. 
 
В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юге, западе порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере - низовая метель, гололед. 
 
В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, на западе, севере, в центре - гололед, низовая метель, на юге - туман. 

В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере с метелью, на севере - туман. 
 
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на горных перевалах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гололед. 
 
В Актюбинской области на востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на западе, северо-западе - туман. 
 
На юге, востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, на западе - туман. 
 
На северо-востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду с низовой метелью, на востоке - туман. 
 
На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, на севере, в горных районах - гололед, днем на юге - гроза. 
 
На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается снег, температура воздуха -1-3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - дождь, температура воздуха +6+8 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

новости по теме

Kinopark и Kinoplex приостанавливают деятельность в Казахстане

08.03.2022, 10:15 10476
Kinopark и Kinoplex приостанавливают деятельность в Казахстане
Фото: maps.yandex.kz
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Сесть кинотеатров Kinopark и Kinoplex с 1 апреля приостановят свою работу в Казахстане. Об этом сообщил руководитель сети Алмаз Малдыбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, большие голливудские компании, которые через Россию работают, отказываются предоставлять нам кино, и нам буквально с первого апреля нечего показывать, поэтому компания Kinopark и Kinoplex вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с первого апреля", - сказал Малдыбаев в обращении, опубликованном на странице Kinopark_kz в Instagram.

 

Осадки на юге и похолодание на севере Казахстана прогнозируют синоптики 8 марта

08.03.2022, 09:00 12316
Осадки на юге и похолодание на севере Казахстана прогнозируют синоптики 8 марта
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы Казахстана - пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации синоптиков, холодный антициклон начнет смещаться на территорию Казахстана, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны. 
 
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе с пыльной бурей, туман, на юге - гроза, информирует РГП "Казгидромет".
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью с метелью, на юге - туман, гололед.
 
В Павлодарской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере с низовой метелью. 
 
На западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе - гололед. 
 
Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей. 
 
На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, на юге - туман. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в центре Атырауской, юге Кызылординской, ночью и утром на западе, юге Актюбинской областей ожидается туман.
 

Украинские радикалы держат в заложниках более 1600 иностранцев, среди них 26 казахстанцев

07.03.2022, 22:23 26646
МОСКВА. 7 МАРТА - Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках более 1600 граждан иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 1634 иностранца, в том числе:
 
  • в Харькове - 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2);
  • в городе Сумы - 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1);
  • в Мариуполе - 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18), сообщает РИА Новости.
 
Кроме того, удерживаются в Херсоне - 15 граждан Египта; в Одессе - 7 граждан Индонезии; в Киеве - 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове - 21 гражданин: Пакистана (12) и Индонезии (9).
 
Как отметил Мизинцев, украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.
 
Он напомнил, что для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в этих городах, ВС РФ с 10 часов мск в очередной раз объявили "режим тишины" и открыли гуманитарные коридоры.
 
В воскресенье с 22.00 до 23.40 указанная информация была доведена до официальных представителей киевских властей, представителям посольств иностранных государств, профильным структурам ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другим международным организациям через все информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
 

Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил генерал.

 
Он подчеркнул, что "ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя".
 
Кроме того, по словам Мизинцева, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные менее чем за три часа до открытия гуманитарных коридоров. Во-первых, обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских Вооруженных сил. При этом, уточнил начальник НЦУО, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает.
 
Во-вторых, Украина потребовала организовать эвакуацию населения из городов Изюм и Бакалея Харьковской области, которые находятся под полным контролем национальных батальонов, Вооруженные силы России никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населенных пунктах пока не имеют.
 
В-третьих, Киев потребовал доставить гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. "Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских Вооруженных Сил, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от Российской Федерации. Проблем в обеспечении указанных населенных пунктов на сегодня полностью нет", - отметил Мизинцев.
 
Он добавил, что "все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов".
 

В западных и южных областях Казахстана ожидается повышение температуры до 20 градусов тепла

07.03.2022, 13:27 42271
В западных и южных областях Казахстана ожидается повышение температуры до 20 градусов тепла
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 8-10 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в предстоящие дни на северную половину территории Казахстана будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков с довольно низкими температурами воздуха. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 15...25 градусов мороза. 
 
А западным и южным областям страны повезет больше - выход южного циклона принесет повышение температуры воздуха в дневные часы до 10...20 градусов тепла. 
 
 

Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: задержаны подозреваемые

07.03.2022, 11:07 47681
Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: задержаны подозреваемые
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 МАРТА - Полиция задержала подозреваемых, укравших буквы и таблички с тумбы аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, заявление о краже 2 букв и 13 табличек с тумбы аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в полицию поступило 4 марта этого года. Уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188  УК РК ("Кража чужого имущества") и статье 294 УК РК ("Вандализм").
 

С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они жители одного из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу", - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

 
По его словам, задержанные признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни с целью дальнейшей их продажи в пункт приема цветного металла. 
 

Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка - пункт приема металла по улице Бекмаханова в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с аллеи Героев готовили на сплав", - проинформировал Даурен Утебаев.

 
Вещественные доказательства изъяты. Их общий вес составил 44,5 килограмма латуни. В отношении скупщиков зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 196  УК РК, то есть по факту приобретения имущества, добытого преступным путем. Они тоже водворены в изолятор временного содержания.

 
Ранее сообщалось, что во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе. На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с именами героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале.
 
В городской администрации также добавили, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.
 

Стоит отметить, что в Алматы 6 марта около 2 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Украины - "против путинской России". Власти не препятствовали проведению акции, сообщают СМИ.

Националистическими лозунгами "Слава Украине! Героям слава!" участники митинга приветствовали друг друга.

Напомним, в Алматы в начале января произошла террористическая атака с попыткой госпереворота, в которой участвовали привлеченные из разных регионов подготовленные боевики и мародеры.
 

Казахстанские банки обратились к клиентам в связи с приостановкой деятельности Visa и Mastercard в РФ

06.03.2022, 18:02 71206
Казахстанские банки обратились к клиентам в связи с приостановкой деятельности Visa и Mastercard в РФ
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА – Сегодня международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России, в связи с чем казахстанские банки обратились к клиентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решение международных платежных систем вступит с силу 10 марта. В результате в России не будут работать карты иностранных банков. А карты российских банков не будут работать за пределами России. Соответственно, на территории РФ казахстанцы не смогут использовать казахстанские карты. Владельцы карт российских банков не смогут использовать их на территории Казахстана", - говорится в заявлении.

 
Казахстанцам, у которых есть карты "Сбербанка Казахстан" и "Альфа-Банка Казахстан", операции доступны на территории РК и за рубежом за исключением РФ, уточнили представители банков республики.
 
Отмечается, что это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт. Казахстанские карты на территории Казахстана и любой другой страны, кроме России, продолжают работать без ограничений.
 
Казахстанцам, которые находятся в России, необходимо запастись наличными или перевести деньги на карты российских банков для расчетов внутри России, отмечается в заявлении.
 
Ограничения касаются только карт с платежными системами Visa и MasterCard, платежные системы Union pay и МИР продолжают работать в штатном режиме.
 
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В казахстанском "Сбербанке" рассказали о том, повлияло ли решение Visa и Mastercard о приостановке деятельности в России карт, выпущенных банком, сообщает Sputnik Казахстан.
 

Владельцам карт Visa и Mastercard "Сбербанка Казахстан", как и прежде, доступны все операции в полном объеме", - отметили в банке.

 
На вопрос, могут ли держатели карт российского "Сбера" или других филиалов "Сбера" в Кыргызстане и Беларуси обналичивать деньги в отделениях и банкоматах казахстанского "Сбера", был дан такой ответ: "Наш банк предоставляет все услуги в штатном режиме, в том числе предоставляет обслуживание зарубежных карт".
 

За знаки Z, V и O на машинах штрафуют в Казахстане

06.03.2022, 17:32 73566
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Водителей автомашин штрафуют за знаки Z, V и O на транспортных средствах в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Штраф накладывается согласно части 5 статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", запрещающей устанавливать дополнительные предметы, которые ограничивают обзор водителю, сообщает Sputnik Казахстан.
 
За нарушение правил эксплуатации транспортных средств водитель заплатит 15 315 тенге.
 
Автомобили с такими наклейками были замечены в Алматы, Уральске и Шымкенте. В последнем случае на водителя наложили штраф.
 
Как сообщалось ранее, В Нур-Султане оштрафовали водителя автомашины Toyota Corolla, на заднем стекле которой была наклеена буква Z.
 

Неустойчивую погоду в Казахстане прогнозируют синоптики

06.03.2022, 11:02 74186
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Циклон с районов Средиземного моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут осадки в виде дождя и снега на севере, северо-западе, в горных районах Южного Казахстана - временами сильные осадки, на юге страны с грозой. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, низовая метель", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на севере области и в горных районах порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе области - гроза, усиление ветра на юго-западе области и в горных районах до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На востоке и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман, на севере области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на южной половине области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.
 
На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, западе, востоке области - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области до 30 метров в секунду и более.
 
В Павлодарской области ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге, западе области временами до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на западе, севере, в центре области до 30 метров в секунду и более.
 
В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области временами до 30 метров в секунду и более.
 
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, севере, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду.
 
На востоке, в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере области - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области до 23-28 метров в секунду.
 
На западе, севере Мангыстауской области ожидаются гололед, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, севере области до 23-28 метров в секунду.
 
На востоке, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.
 

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