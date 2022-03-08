Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Активный циклон сохранит свое влияние на большую территорию Казахстана - пройдут осадки, в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильные осадки, ожидаются усиление ветра и гололедные явления, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидаются туман, на севере - низовая метель, на юге - гроза.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28, в центре, юге, северо-востоке временами 30 метров в секунду и более, на севере, северо-востоке, юге, в центре - туман, гололед.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юге, западе порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере - низовая метель, гололед.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, на западе, севере, в центре - гололед, низовая метель, на юге - туман.





В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере с метелью, на севере - туман.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на горных перевалах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гололед.

В Актюбинской области на востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на западе, северо-западе - туман.

На юге, востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, на западе - туман.

На северо-востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду с низовой метелью, на востоке - туман.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, на севере, в горных районах - гололед, днем на юге - гроза.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане ожидается снег, температура воздуха -1-3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы - дождь, температура воздуха +6+8 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.