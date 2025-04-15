Останки казахстанского воина, погибшего в боях за Старую Руссу, передадут на родину

Фото: посольство РК в РФ

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина, сообщает пресс-служба посольства.





Они были найдены осенью 2024 года в Новгородской области местными поисковыми отрядами "Медведь" и "Находка". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность. Это уроженец Семипалатинской области Оразгали Белюбаев, 1908 года рождения. До нынешнего момента боец числился пропавшим без вести. По данным поисковиков, он погиб в августе 1943 года при попытке освобождения города Старая Русса.





При содействии аппарата военного атташе посольства РК в РФ и казахстанских поисковых отрядов "Майдан Жолы" и "Ерлік-Даңқ" были найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят на Родину, где захоронят со всеми почестями.





В своем выступлении посол РК в РФ Даурен Абаев отметил, в Казахстане помнят и чтят память павших предков, и выразил признательность поисковикам за благородную миссию.





Память о тех днях объединяет наши народы, напоминая о силе единства и солидарности перед лицом любых испытаний. И сегодня Казахстан остается верен принципам мира, добрососедства и уважения к исторической правде!" - подчеркнул он.





Со своей стороны заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко отметил работу казахстанских поисковиков, которые с 1989 года ежегодно участвуют в Вахтах памяти в регионе.





Это совместный труд российских и казахстанских поисковиков. Только на территории Новгородской области сотни имен были возвращены к памяти, родным и близким. Мы всегда помним и чтим героические страницы совместной истории Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Илья Маленко.





Командир новгородского поискового отряда "Находка" Александр Морзунов признался, что каждый раз с волнением открывает солдатский медальон.





Когда удается установить личность бойца, он возвращается из небытия, у него появляется дом, семья, родные, страна, где он навсегда останется в памяти. Это самое важное, ради чего мы, поисковики, работаем", - рассказал Александр Морзунов.





Командир новгородского поискового отряда "Медведь" Игорь Тума напомнил, что не всегда, к сожалению, удается установить личности погибших, однако в случае с казахстанским бойцом им повезло: с помощью современных технологий были расшифрованы данные бланка в медальоне, а затем нашлись его родственники.





В ходе мероприятия по погибшему воину согласно мусульманским традициям был совершен обряд жаназа.





Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.