Осужден бывший председатель Таразского городского суда

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Павлодар. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре начался судебный процесс по делу бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Дело в специализированном суде разбирается с участием присяжных заседателей.





Государственный обвинитель изложил версию следствия.





Нурлан Масимов и его экс-заместитель Дамир Сиразидимов обвиняются по статьям 366, часть 4 ("Взятка в особо крупном размере") и 189, часть ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере"), сообщает Sputnik.kz





Предприниматель Евгений Евкович обвиняется по статьям 28 часть 5 - 189 часть 4 пункт 2 ("Пособничество во взятке в особо крупном размере"). Масимову, кроме того, инкриминируется еще статья 392 - "Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК".





Дело Нурлана Масимова: версия обвинения





По мнению обвинения, началось все с желания главного полицейского области приобрести для себя велотренажер. Но не на собственные средства. В апреле 2020 года он попросил своего заместителя Сиразидимова, чтобы тот нашел для этого кого-нибудь из спонсоров. За услугу пообещал благодетелю свое покровительство в лице начальника департамента полиции. А также содействие в госзакупках с завышенными ценами.





Зам вскоре нашел такого человека - предпринимателя Евгения Евковича. И вскоре у Масимова появился велотренажер стоимостью более 2 миллионов тенге.





Получив этот подарок, главный полицейский через месяц захотел, чтобы предприниматель построил ему двухэтажный коттедж с баней в Алакольском районе Алматинской области.





По просьбе своего начальника, Сиразидимов обратился к Евковичу и опять нашел понимание. Новостройка обошлась благодетелю в 70 миллионов тенге.





А в августе того же года Масимов решил отремонтировать цокольный этаж своего дома в Алматы, сделав там баню и комнату отдыха. Спонсором опять выступил Евкович, который заплатил за ремонт 16 миллионов тенге.





Однако и на этом генерал Масимов не остановился. В октябре того же года ему понадобился стационарный дизельный генератор для дома, в котором он проживал в пригородном селе Павлодарское. И это желание полицейского начальника стоимостью 2,3 млн предприниматель исполнил.





Всего, как посчитало обвинение, начальник ДП, действуя в группе со своим замом, получил взятку в виде имущества, на сумму 90,3 миллиона тенге.





Как вознаградили спонсора Нурлана Масимова - версия обвинения





Но за доброту надо платить. И поэтому, когда в сентябре 2020 года МВД РК объявило конкурс на приобретение артехвооружения, руководство полиции Павлодарской области посчитало, что в нем обязательно должен участвовать их друг Евкович.





И вскоре с предпринимателем был подписан договор на приобретение для павлодарских стражей порядка бронежилетов, щитков, противоударных шлемов, резиновых палок на 607,5 миллиона тенге.





По мнению обвинения - по завышенным ценам, поскольку фактически на закупку всех спецсредств предприниматель потратил 184 миллиона. То есть, было похищено более 423 миллионов тенге государственных средств.





Когда в отношении троицы стало проводиться расследование, то Масимов попытался покинуть Казахстан. Но его при незаконном переходе границы задержали российские стражи рубежей.





Нурлан Масимов не согласен с обвинениями





Мне вменяли еще взятку в 60 миллионов, она каким-то образом исчезла. Все это абсурдно", - заявил он.





Адвокаты подсудимых также заявили, что в речи прокурора не были описаны конкретные действия их подзащитных в получении взяток.





В обвинительном акте не указано, где, когда, какую сумму, кто передал Масимову. Как нам защищаться от этого обвинения?" - поинтересовался адвокат подсудимого Дмитрий Куряченко.





Судья пообещал, что все это будет выясняться в процессе судебного процесса. В завершение был определен порядок судебного расследования. Следующее заседание суда решено начать с допроса свидетелей.





Как сообщалось ранее, это уголовное дело уже поступало в СМУС Павлодарской области, но в нем были обнаружены "существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, явившиеся препятствием для назначения главного судебного разбирательства. Поэтому уголовное дело было возвращено прокурору Павлодарской области для устранения выявленных нарушений УПК.





Но апелляционная инстанция отменила постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила материалы для рассмотрения в СМУС.