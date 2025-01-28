Ответственность за нападение на медработников усилят в Казахстане

Фото: Управление здравоохранения Астаны

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ответственность за нападение на медицинских работников во время несения службы могут ужесточить в Казахстане уже в текущем году, сообщила в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.





По словам Альназаровой, Генеральная прокуратура уже поддержала предложение Минздрава об усилении ответственности за избиение врачей.





При поддержке депутатов парламента, которые эту норму вместе с нами обсуждали и поддерживают, думаю, в течение этого года мы в Уголовный кодекс внесем статью по усилению уголовной ответственности граждан, которые во время несения службы медработников совершили те или иные действия, которые угрожают их здоровью", - рассказала министр.





Сейчас нормы находятся на согласовании. Альназарова уточнила, что за их нарушение может последовать наказание в виде штрафа либо лишения свободы.





В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.





В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера сокрой помощи.





Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.





В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.





В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.





В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.





В Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.



