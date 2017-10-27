Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В конце декабря - начале января в Алматы и Алматинской области ожидается несколько землетрясений, передает Kazakhstan Today.

По данным сейсмологов, активизация земной коры начнется в самом конце года и будет продолжаться до 10-15 января. Подземные толчки могут быть ощутимыми, однако разрушительных землетрясений не ожидается

"Землетрясение может произойти в любое время. Период активизации сейсмических процессов вступил в очередную фазу и работает в течение последних 3-4 лет. Об этом говорят землетрясения на территории Китая и других стран. Сейсмическая активизация будет в конце декабря 2017 - начале января 2018 года. Эти периоды у нас наиболее опасные. Разрушительных землетрясений не будет", - прокомментировал телеканалу КТК заведующий лабораторией Института сейсмологии Министерства образования и науки РК Абдрахман Курскеев.

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