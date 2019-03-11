Озвучены предварительные результаты проверок школьных столовых в Астане

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Представители партии "Нур Отан" в рамках социального проекта "Школьные столовые" с участием родителей и представителей столичного управления образования на протяжении нескольких месяцев проверяли школьные столовые Астаны, передает Kazakhstan Today.





В результате были выявлены множественные нарушения санитарных правил, реализации запрещенных продуктов, недовеса в порциях, несоответствия заявленному меню, отсутствия маркировки на продукции, несоблюдения товарного соседства, сообщили в пресс-службе партии.





Так, работники столовой школы №57 попытались спрятать часть продовольствия в открытом виде в кладовую и заперли ее изнутри, сказав, что у них нет ключей. Открывать дверь пришлось едва ли не с боем. В других учебных заведениях также были зафиксированы попытки спрятать запрещенные продукты и специи в духовых шкафах. А на складе школы №5 вместе с провиантом хранились автомобильные шины. Не лучше обстоит дело и с качеством блюд. Например, рыба, которой кормят в школах №34 и 74, с торчащими костями, выглядела небезопасно даже для взрослых, не говоря уже о детях. В отдельных случаях экспертная группа сталкивается с открытым сопротивлением. В школе №57, где нарушения в организации питания выявляются уже повторно, один из учредителей столовой долго возмущался тем, что членов комиссии вообще запустили в учебное заведение. Хотя межведомственная экспертная группа была создана приказом начальника управления образования Астаны в соответствии с Правилами об организации питания МОН РК №717. Перед проведением мониторинга с этим приказом были ознакомлены и администрация школы, и сотрудники столовой. Тем не менее экспертам не дали произвести взвешивание готовых блюд. Несмотря на серьезные нарушения, администрация школы и управления образования так и не приняли соответствующих мер. В перечне недобросовестных поставщиков за все эти годы фигурирует лишь один поставщик, включенный в него еще в 2017 году", - прокомментировали в пресс-службе предварительные итоги проверок.





Партия "Нур Отан" призывает управление образования Астаны, Министерство образования и науки РК и Министерство здравоохранения РК активизировать работу по улучшению качества питания в школах и взять озвученные факты на контроль. В отношении поставщиков, нарушающих договорные обязательства и подвергающих здоровье школьников угрозе, также необходимо принять соответствующие меры, отметили в пресс-службе.





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