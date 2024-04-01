31.03.2024, 09:35 39846
Паводки в Казахстане: на дорогах ограничено движение
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд участков автомобильных дорог Республики Казахстан перекрыли из-за перелива талых вод, сообщает пресс-служба национального оператора "КазАвтоЖол".
Вечером 28 марта в Карагандинской области из-за резкого потепления и талых вод произошел перелив воды на автодорогах реконструкции коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы и граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы на 1610 километре", - проинформировали в компании.
Кроме того, днем 29 марта ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке поселка Аксу - Аюлы на 1505-1864 километрах.
В Алматинской области в связи с возможным повышением уровня воды в озере Ащылысай и угрозой наводнения поселка Караой введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Байсерке - Междуречинск на 23-42 километрах, а также на участке от Алматы до поселка Чапаев.
Между тем в Актюбинской области на моторных надувных лодках эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей, из подтопленного села Каратал. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе, сообщили в МЧС РК.
В "КазТемирЖоле" для эвакуации населения Карагандинской области в связи с паводками назначили пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе.
Поезд маршрутом Караганда - Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14.53", - проинформировали в КТЖ.
По этому маршруту назначены еще два поезда с дополнительными вагонами. Таким образом, можно будет перевезти более 1200 граждан из поселков.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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01.04.2024, 08:45 8611
Что ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Истекает срок уплаты налога на транспорт
Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
Информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк". Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, добавили в Минфине.
В школах начинается последняя четверть учебного года
1 апреля школьники вернулись к занятиям после весенних каникул. IV четверть завершится 25 мая.
Кроме того, 1 апреля в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс.
В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.
В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта
По данным Министерства здравоохранения, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.
Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.
Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время): IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40; IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.
Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов: Астана - Актобе - Казань; Атырау - Актобе - Казань.
Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс
Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану. Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам.
С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.
По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.
По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-800" и "Боинг 737-900".
Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Астане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".
В Казахстане начинается внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел
Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - говорится в указе президента.
Внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности. Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.
Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню
С 1 апреля 2024 года
порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:
- для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;
- для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.
Прогноз погоды на апрель
В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.
Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей территории республики, около нормы - в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской областях, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской областей, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской областей и на северо-западе Восточно-Казахстанской области.
В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.
В начале и во второй половине первой декады апреля на большей территории Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.
3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед.
Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.
В первых числах декады на большей территории республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7, днем +3+8, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5, днем до +12+20. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7, днем до +5+12.
На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3, днем до +5+15, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10, днем до +13+23. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5, днем до +7+15.
На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится: на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25; в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27.
По данным синоптиков, не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны - ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.
31.03.2024, 20:14 27801
В Алматы начинается противоклещевая обработка
Дезинсекция стартует 1 апреля
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый тур дезинсекционных мероприятий начнется в Алматы 1 апреля, объявил департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
В городе Алматы с 1 апреля этого года начинается 1 тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,560 гектара", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов и 100 городских парков и скверов, она будет проводиться с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду) согласно графику с 1 по 27 апреля этого года. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне).
Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка!" - объяснили специалисты.
Эпидемиологи санитарной службы Алматы рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;
- не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;
- после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
30.03.2024, 15:44 55851
Что-то из ряда вон выходящее - политолог о потопах в Казахстане
Уразгали Сельтеев прогнозирует жесткие меры со стороны президента и смену акимов
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди всех последних катастроф и бедствий нынешние потопы - что-то из ряда вон выходящее, написал в своем Telegram-канале политолог Уразгали Сельтеев.
Абсолютно непонятно, как можно было прошляпить такие базовые хозяйственные вопросы. По всей видимости, глава государства примет очень жесткие меры. Возможно, не сразу, но корпус акимов кардинально обновится. Многие не оправдывали ожидания ни жителей, ни центральной власти", - заявил Сельтеев.
По его мнению, на региональном уровне необходимы глубокие и детальные политические реформы.
Кажется, не все областные элиты поняли, что правила политического долголетия значительно меняются: недостаточно просто отчитываться о проделанной работе. Нужно реально контролировать ситуацию 24/7 и не допускать подобных провалов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон.
Там, где сегодня паводковые ЧС, депутаты маслихатов самоустранились, затаились, их будто не существует. А "проспавшие" акимы в большинстве своем имитируют запоздалые "антикризисные" шаги, сопровождаемые нелепым самопиаром", - пишет Сельтеев.
По его словам, за провалы с катастрофическими последствиями чиновники обычно отделываются выговорами либо временным отстранением "сакральной жертвы".
Соответственно, у госуправленцев абсолютно нет мотивации менять управленческие подходы, нет необходимости думать о персональной ответственности ввиду отсутствия серьезных санкций за совершенные деяния, нет стремления стараться что-то улучшить и вообще ориентироваться на развитие. Другими словами, в регионах старые механизмы функционирования госаппарата не работают. Прежняя управленческая культура себя изжила. В том числе поэтому растет число аварий и катастроф", - поясняет автор публикации.
Он предположил, что, если коммунальное хозяйство в регионах и дальше будет сыпаться такими темпами, это приведет к более глубокой деформации системообразующих основ государственности.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
Премьер-министр Казахстана назвал нынешние паводки самыми масштабными за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
29.03.2024, 17:09 81071
Сократить сроки содержания животных в отловах, а после умерщвлять их предложил мажилисмен
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов предложил сократить сроки содержания животных в отловах с 15 до 5 и с 60 до 30 дней, а затем убивать их с помощью эвтаназии.
Предложение мажилисмен озвучил во время презентации поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными". По его мнению, содержание бродячих животных в отловах 15 и 60 дней обходится дорого.
Он привел в пример опыт разных стран.
Если взять английское законодательство, то бродячие собаки после отлова без хозяина содержатся только 7 дней, затем подвергаются эвтаназии. В Японии 25 тыс. собак подверглись эвтаназии. В Австралии дается пища с добавкой яда. В Израиле 30% отловленных собак идут на эвтаназию", - заявил мажилисмен.
В ответ на предложение депутата заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким заявил, что вопрос следует рассмотреть в рамках рабочей группы.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
Напомним, зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам его планируют прекратить. В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
29.03.2024, 08:26 99861
Ураган в Алматы: сколько деревьев упало на автомобили
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. В акимате и ДЧС города рассказали о последствиях урагана.
Как сообщили в департаменте по ЧС, поступило 13 сообщений от жителей о падении деревьев на автомашины. Кроме того, два дерева упали на строения и три - на газопроводы.
По данным акимата, всего в городе было зафиксировано падение 26 деревьев.
В случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия. Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба. Вместе с тем для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба, рекомендуется провести досудебную претензионную работу путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд", - сообщили в городском акимате.
Также, по информации ДЧС, произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц.
До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены. В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единицы мешкотары с инертными материалами", - отметили в акимате.
Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям АЖК за ночной период было 25 отключений, электроснабжение полностью восстановлено.
По линии АО "КазТрансГаз Аймак" произошло два отключения в связи с падением деревьев, ведутся работы по восстановлению.
Также в результате порывистого ветра произошел срыв фрагмента кровли со школы № 132 в микрорайоне Аксай-4 и частного колледжа строительства и менеджмента в Бостандыкском районе.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 марта и 30 марта в Алматы ожидается дождь.
29.03.2024, 08:09 100661
Посольство РК в Украине рекомендует казахстанцам покинуть Одессу и Харьков
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, говорится в сообщении посольства.
Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна", - отметили в посольстве.
Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.
Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.
28.03.2024, 20:28 115721
Алматинцев предупредили об аварийных отключениях электричества
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погоды в Алматы возможны аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения, сообщает пресс-служба акимата города.
Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок", - сообщили в акимате.
В целях оперативного предоставления информации относительно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону 356-99-99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".
Диспетчерские пункты работают круглосуточно.
Напомним, вечером 28 марта в Алматы усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь. По информации "2ГИС", в Алматы, как в центре, так и на окраинах, образовались пробки до 10 баллов. В Международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов.
27.03.2024, 21:12 136091
Каждый восьмой школьник в Казахстане подвергается кибербуллингу
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Европейское региональное бюро ВОЗ выпустило второй доклад по исследованию "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) по теме буллинга и насилия со стороны сверстников среди подростков в 44 странах, включая регион Центральной Азии.
В Казахстане исследование HBSC было проведено в 2022 году Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при поддержке странового офиса ВОЗ в Казахстане.
В то время как общие тенденции школьного буллинга остаются стабильными с 2018 года, кибербуллинг усилился благодаря растущему взаимодействию молодых людей в цифровой среде, что потенциально оказывает глубокое воздействие на жизнь подростков.
13% казахстанских подростков (примерно 1 из 8) подвергались кибербуллингу, причем показатели среди мальчиков выше (15%), чем среди девочек (12%). Участвовали в кибербуллинге других людей около 11% (1 из 9) подростков. Мальчики (14%) чаще сообщали об участии в кибербуллинге, чем девочки (8%).
Подростки из семей с высоким доходом чаще подвергают буллингу и кибербуллингу своих сверстников по сравнению с подростками из семей с низким доходом.
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