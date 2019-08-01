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Перекупщики билетов на поезда смогли обойти новую систему реализации билетов

31.07.2019, 13:23 7345
Перекупщики билетов на поезда смогли обойти новую систему реализации билетов
Фото: 24.kz
Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 июля запущена новая система реализации железнодорожных проездных документов, направленная на борьбу с искусственным дефицитом билетов. Однако практика показала, что спекулянты нашли способ обойти новую систему, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил исполняющий обязанности главного транспортного прокурора Жасулан Еламанов на совещании в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, проблема дефицита железнодорожных билетов и их незаконной перепродажи существует давно и уполномоченными органами не раз принимались меры по ее решению.
 

В этом году, с 1 июля, запущена специализированная компьютерная система "Мобиус", включающая современные методы контроля при реализации билетов. По сути, система должна была исключить возможность спекуляции, однако на данный момент этого не произошло: злоупотребления имеют место", - сказал Еламанов.

 
В частности, по информации СМИ, в Шымкенте перекупщики спокойно продают билеты на поезда, а в кассах билетов нет. Транспортные полицейские проверили приведенные журналистами факты и за один день задержали шестерых перекупщиков, которые привлечены к административной ответственности за назойливое приставание к гражданам.
 
Похожая ситуация, по словам Еламанова, происходит в Алматы. Эти факты свидетельствуют о том, что перекупщики нашли возможность обойти систему "Мобиус".
 
 

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