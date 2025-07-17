Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в мкр. Казахфильм на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта, передает корреспондент агентства.





СМИ пишут о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки. Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всю протяженность, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.





В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.





Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.



