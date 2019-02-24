По большинству инфекционных заболеваний эпидситуация в Казахстане стабильная

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране за прошедший 2018 год, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в республике по большинству инфекционных заболеваний стабильная. В 2018 году среди населения республики не зарегистрированы случаи заболевания по 14 нозологиям, в том числе чумой, дифтерией, полиомиелитом, брюшным тифом, паратифами, бешенством. В сравнении с 2017 годом достигнуто снижение заболеваемости по 25 нозологиям, в том числе: туберкулезом на 7,8%, бруцеллезом на 10,8%, дизентерией на 11,9%, кожным лейшманиозом в 3,3 раза, ОРВИ на 12,6%, гименолипедозом в 2 раза, дерматомикозом на 13,7%, ОРВИ на 12,6%, лямблиозом на 11,7%, энтеробиозом на 9,8%, эхинококкозом на 7,1%.

Комплекс профилактических мероприятий позволил обеспечить стабильную эпидемиологическую ситуацию в республике. На постоянной основе проводится мониторинг, анализ инфекционной заболеваемости, оказание практической помощи в организации и проведении противоэпидемических мероприятий. На Государственной границе Республики Казахстан санитарно-карантинным контролем (осмотром и опросом) охвачено 2 704 463 человек. В ходе осмотра прибывших лиц на границе выявлено 107 пассажиров с повышенной температурой, из них 5 больных холерой, прибывших авиатранспортом из Индии. Больные и контактные были своевременно изолированы и получили необходимое лечение", - проинформировали в Комитете.

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