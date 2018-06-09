По факту смерти военнослужащего в Аягозе проводится расследование - Министерство обороны

Аягоз. 9 июня. Kazakhstan Today - По факту смерти военнослужащего в Аягозе проводится расследование, передает Kazakhstan Today.

"8 июня текущего года скончался военнослужащий воинской части 10810 Кружнов В.И. В настоящее время компетентными органами по данному факту ведется расследование", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Руководство Министерства обороны и весь личный состав Вооруженных сил РК выражает глубокие соболезнования семье и родным военнослужащего", - отметили в ведомстве.

По информации газеты "Костанайские новости", 21-летний срочник Валерий Кружнов умер через несколько недель после принятия присяги. Как сообщила двоюродная сестра покойного Александра Бадакина, утром 8 июня семье сообщили, что Валеры больше нет. "Нам сказали, что он умер во сне. Ничего пока толком неизвестно. 9 июня состоится вскрытие, тело привезут в Костанай. Мы не понимаем, как он мог умирать во сне... Вопросов очень много и пока ответов нет", - говорит Александра.

Валерий был единственным ребенком в семье. Он был надеждой родителей. Успел окончить школу-лицей №1 в Костанае, а также получил среднее специальное образование в Екатеринбурге.

По словам Александры Бадакиной, еще во время призыва у брата были обнаружены проблемы со здоровьем.

"Во время областной комиссии у Валерия диагностировали кардиалгический синдром. Когда у него спросили, пойдет ли он в армию, Валера ответил: "Если нужно пойду". Почему его все же отправили, нам теперь предстоит выяснить",- рассказала Александра Бадакина.

Направили Валерия в войсковую часть 10810 в Аягозе Регионального командования "Восток". Служил в роте №2. 1 мая он уехал из Костаная, а через несколько недель принял присягу.

Александра говорит, что Валера ни на что не жаловался, так как всегда вел себя как подобает мужчине и предпочитал не расстраивать родных. Она вспоминает, что брат был очень жизнерадостным парнем, очень любил рыбалку и машины. Валерий никогда не употреблял алкоголь и не курил.

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