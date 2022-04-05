По всему Казахстану в ближайшие дни ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В период с 5 по 7 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Циклон принесет в эти регионы осадки преимущественно в виде дождя и усиления ветра, в ночные часы - гололед", - информирует РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на южные и юго-восточные регионы республики ожидается вынос теплых воздушных масс из районов Ирана, с которыми в горных районах ожидаются дожди и грозы. Днем в этих районах столбики термометров достигнут отметки 20-28 градусов тепла.