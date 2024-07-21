Подача питьевой воды в Актау стабилизируется к вечеру

Всю вину возложили на руководство школы и отдел образования

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Тараз. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области предприниматель, который отравил своими школьными обедами 83 человека, в новом учебном году продолжит кормить учеников - районный отдел образования продлил с ним договор, сообщает " - В Жамбылской области предприниматель, который отравил своими школьными обедами 83 человека, в новом учебном году продолжит кормить учеников - районный отдел образования продлил с ним договор, сообщает " Время ".





Напомним , в школе-гимназии имени Киикбаева Байзакского района отравились учащиеся и педагоги. Количество пострадавших достигло 83, двое из них - педагоги.





Тогда руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Байзакского района Рита Алтынбасова заявила, что в школе сразу были проведены эпидемиологические работы. Пробы из блюд взяты вечером того же дня. Все ели плов и салат, пили компот. Анализы определили стафилококк в плове и кишечную палочку в компоте. То есть там не соблюдались санитарные нормы.





Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил пострадавших в больнице и дал поручение приостановить работу ИП "Токсеитов", занимавшегося организацией горячего питания в школе. Полиция начала расследование.





По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Гульсары Мухтаркуловой, согласно результатам первого лабораторного исследования департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, в 12 различных продуктах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.





По данным источника издания в Байзакском районном отделе полиции, в ходе расследования установлено, что ИП "Токсеитов" в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором обеспечение санитарных правил возложил на повара Малику Акбергенову.





Несмотря на это, повара простили. Уголовное дело в отношении Акбергеновой 27 марта этого года суд прекратил в связи с примирением сторон.





Больше всех досталось директору школы имени Киикбаева Гулбахрам Ермековой, которая вместе с выговором получила штраф на сумму 849 160 тенге.





При этом поставщика к ответственности не привлекли. В областном управлении образования сообщили, что якобы не уполномочены принимать меры самостоятельно. В прокуратуре области ответили, что это зона ответственности управления образования, подведомственные структуры которого устраивают конкурсы на организацию горячего питания в школах.





Руководителя управления образования Жамбылской области Рауана Садыркулова спросили, как так вышло, что ИП "Токсеитов" оказался ни при чем? И прокуратура проверяла, и санэпидемиологи. Мало того, с этим ИП продлили договор в текущем году. Всю вину возложили на руководство школы и отдел образования.





Главный педагог региона ушел от вопроса, ничего не объяснив про особо нежное отношение к ИП "Токсеитов".





Вот так случай, который прогремел на всю страну, мягко говоря, замяли в регионе. И никто не может дать гарантии, что подобное больше не повторится.