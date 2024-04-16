15.04.2024, 15:55 28456
Подать заявление на возмещение ущерба от ЧС можно через Egov
На период действия режима ЧС автоматически продлены сроки переосвидетельствования инвалидности
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городах и районах, где объявлен режим ЧС, осуществлено автоматическое назначение адресной социальной помощи 5 тыс. семей без их обращения в госорганы, сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Мадияр Уакпаев.
В мобильном приложении электронного правительства реализован функционал подачи заявлений на возмещение ущерба, причиненного в результате паводков. Апробация приложения начнется в Акмолинской области, сообщил представитель Минтруда.
Кроме того, на период действия режима ЧС автоматически продлены сроки переосвидетельствования инвалидности для порядка 4 тыс. человек, включая детей. Выплаты пособий по инвалидности осуществляются по ранее установленным группам.
По информации Министерства промышленности и строительства РК, в Актюбинской области пострадавшим от паводков выделены участки земли для строительства нового жилья.
По информации акимата, в регионе имеются 436 готовых земельных участков, в том числе 321 участок в Уилском районе, 77 - в Кобдинском, 22 - в Айтекебийском, 10 - в Темирском и 6 - в Актобе", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что каждая пострадавшая семья получит единовременную компенсацию в размере 100 МРП, разрушенные дома будут построены за счет резерва правительства.
новости по теме
14.04.2024, 11:28 95781
Из-за конфликта на Ближнем Востоке задерживаются рейсы из Казахстана в ОАЭ
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана - Дубай - Астана и KC897/898 Алматы - Дубай - Алматы. Предварительное время вылетов 14 апреля в 15.00, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.
Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
13.04.2024, 17:34 125736
Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска
После нормализации давления вода будет подана во все дома
Рассказать друзьям
Петропавловск. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о постепенном возобновлении водоснабжении домов Петропавловска.
В Петропавловске в тестовом режиме запустили один из источников водоснабжения. Вода из под крана - питьевая", - говорится в сообщении ведомства.
В акимате отметили, что давление в трубах постепенно поднимается. После нормализации вода будет подана во все дома.
Напомним, вчера аким Петропавловска сообщил, что в результате аварии на насосной станции подача питьевой воды в дома горожан была приостановлена. Причиной аварии стала подступившая талая вода. Также сообщалось, что дрейфующие ледяные глыбы сносят линии электропередачи, что стало причиной частичного отключения электроэнергии в областном центре.
13.04.2024, 13:02 130681
Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители общественного объединения "Власть-Общество-Диалог" в ходе пресс-конференции обсудили проблему вербовки граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов у казахстанцев.
Как заявили участники конференции, граждане Казахстана отправляют своих детей на получение образования в зарубежные страны, но должного контроля со стороны Министерства науки и высшего образования и Министерства иностранных дел не ведется. Десятки компаний занимаются привлечением в иностранные вузы казахстанской молодежи, но их работа бесконтрольна. Также работа не ведется дипломатическим корпусом Казахстана за рубежом.
Эксперты рассказали о случаях психологической обработки для последующей вербовки молодых граждан.
Сначала создается большое давление на человека, он загоняется в угол. Когда ему становится тяжело жить, появляется какой-то человек, который может помочь ему в его беде. И дальше этот человек начинает его обрабатывать. Переселили на квартиру его для того, чтобы он был под круглосуточным наблюдением и обработкой", - цитирует общественного деятеля Жаркына Курентаева издание inbusiness.kz.
По его мнению, Министерство образования должно взять на контроль все агентские компании, которые сегодня отправляют молодежь за рубеж.
Напомним, казахстанского студента пытались завербовать в экстремистскую организацию за рубежом, сообщила мать молодого человека в ходе пресс-конференции.
О другой шокирующей истории, касающейся незаконной продажи своих органов молодыми людьми, рассказал юрист Олжас Абилькаир.
Молодой человек из города Арыси Туркестанской области находит в одной из соцсетей покупателей на почки. Договорившись, он приезжает в Алматы, его здесь подготавливают, он сдает анализы и у него изымают почку. Для этого подделывается куча документов. В том числе и документ о том, что между реципиентом и донором есть родственные связи либо сходство тканей", - цитирует юриста "Sputnik Казахстан".
По его словам, позже выяснится, что клиентом на почку был некий житель Атырау, который заплатил за нее 70 миллионов тенге. Донору же пообещали всего 10% от этой суммы. Но и ее не выплатили до конца.
Его условно вербуют на то, что, если он хочет получить оставшуюся сумму, он должен привести еще одного человека, который бы согласился продать свою почку (...) В итоге он никого не находит и приводит свою супругу. Супруга - недавно родившая молодая женщина. После прохождения всех процедур она также продает свою почку. Ей тоже обещают 7 миллионов, а в итоге дают 3,5-4 миллиона тенге", - сказал Абилькаир.
Далее организатор теневого бизнеса предлагает молодому человеку поработать на него. Обязанности простые: находить доноров, встречать и размещать их, возить по врачам. Последний соглашается, но вскоре попадает в неприятную ситуацию.
Одного человека они отправляют в Турцию. Там каким-то образом процесс операции не сходится (...) За то, что он нашел клиента, который не исполнил обязательств, на парня вешают долг около 20 миллионов тенге", - рассказал правозащитник.
Не выдержав психологического давления, молодой человек обратился с заявлением в полицию города Конаева. Однако вместо помощи, на которую рассчитывал, сам становится фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека) и попадает в следственный изолятор. Остальные, кто участвовал в истории, в том числе и тот, кого молодой человек называет организатором, находятся под подпиской о невыезде.
Этим занимается не фирма. Это некое физлицо - уроженец Жамбылской области, который сам является донором изначально. Он организовал некую группу, которая через соцсети находит таких доноров. Все его данные известны. Он вызывался в правоохранительные органы", - говорит Олжас Абилькаир.
При этом юрист объясняет, что, судя по фактам, описанным молодым человеком в письме, которое попало к нему, теневой бизнес поставлен на широкую ногу. Были даже факты, когда в качестве доноров приходили совсем юные молодые люди, студенты, которые задолжали деньги букмекерам и тотализаторам.
Но у них, понимая, что они молодые и их могут призвать в армию, обычно почки не берут. Слишком рискованно, так как в военкомате на медкомиссии, если увидят, что нет одной почки, последуют разбирательства", - рассказывает Абилькаир.
Юрист привел данные, что в Алматы из-за нехватки денег минимум 40 человек в год продают свои органы. Таким же промыслом занимаются некоторые студенты, обучающиеся за рубежом и нуждающиеся в дополнительных средствах на жизнь.
Для предотвращения ситуации с вербовкой людей общественные деятели обратились со следующими просьбами к правительству:
• к Министерству науки и высшего образования - объяснить, как работают компании по привлечению студентов в зарубежные вузы и какая на них возлагается ответственность за тех, кого они отправили учиться за рубеж;
• к Министерству здравоохранения - объяснить, насколько законна добровольная передача органа (бесплатно) второму лицу, не имея родственной связи, если у них только тканевая совместимость.
13.04.2024, 11:53 133666
В Минздраве заверяют, что паводки не повлияли на качество питьевой воды в Казахстане
На сегодняшний день риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний, связанный с водным путем передачи, минимальный
Рассказать друзьям
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводят мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В ходе мониторинга специалисты отобрали пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
В ведомстве уточнили, что с начала паводков из централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тысяч проб питьевой воды.
По результатам исследований на сегодняшний день риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний с водным путем передачи минимальный", - заверили в ведомстве, добавив, что вопросы обеспечения безопасности воды находятся на ежедневном контроле Минздрава.
Ранее сообщалось, что в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники.
По мнению экспертов, паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения.
Это дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Не исключено, что могут быть даже случаи заболевания холерой, если возбудитель попадет с паводковыми водами в питьевую воду, которую будут употреблять без кипячения или обеззараживания", - рассказал руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров.
12.04.2024, 16:39 166671
Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное жестокое избиение женщины попало на камеру видеонаблюдения в Алматы.
На камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы. По словам руководителя фонда "Дети под защитой" Жанны Ахметовой, инцидент произошел близ жилого комплекса Life Town. На кадрах видно, как изверг разбивает телефон женщины, несколько раз бросив его на брусчатку, затем наносит ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва падет, а истязатель уходит с места преступления.
После 11 лет брака с извергом, женщина решилась на развод. Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует ее здесь, заставляет вернуться. Первого апреля этого года в ЖК Life Town он напал на нее, разбил телефон и избил ее (…) Посмотрите с какой силой он бьет женщину, мать своих детей (…) Заявление с начала апреля лежит в Алмалинском УП, экспертиза не готова. Уродец уехал в Тараз", - написала Ахметова на своей странице в Facebook.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту проведена проверка. Собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности.
9 апреля сообщалось о заведении уголовного дела по факту избиения девушки в Алматы.
Вчера депутаты сената приняли закон о защите женщин и детей от насилия.
В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - пояснил спикер сената Маулен Ашимбаев.
В настоящее время в стране идет открытый судебный процесс по делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве супруги Салтанат Нукеновой.
12.04.2024, 11:11 176181
Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Маркакольском районе ВКО на 13-м километре трассы областного значения Теректы - Уранхайка - Тоскайын (участок перевала Мраморный) произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.
В данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. На месте работают специалисты МИО и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника", - сообщили в акимате ВКО.
По данным компании "КазАвтоЖол", по состоянию на 09.00 12 апреля зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на семи участках общей протяженностью 8695 метров в четырех областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская).
Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 618 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человека.
11.04.2024, 16:26 194876
Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен проект приказа "О переносе дня отдыха в 2024 году".
Как рассказали в пресс-службе Минтруда, документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая, текущего года. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7, 8, 9 мая.
Также напомним, что праздничным днем является 1 мая, который в этом году выпадает на среду.
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
10.04.2024, 15:03 200456
Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана разъяснили, как гражданам, понесшим потери от ЧС природного характера, получить возмещение вреда.
Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, утверждены постановлением правительства от 19 декабря 2014 года.
Алгоритм:
1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.
В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.
К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.
2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.
3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.
4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.
6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.
В правительстве отметили, что для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.
Читаемое
15.04.2024, 11:36Токаев прибыл с официальным визитом в Армению 15.04.2024, 08:1236511В Казахстане количество эвакуированных из-за паводков превысило 108 тысяч человек 15.04.2024, 12:3335671Закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане 15.04.2024, 09:1133301В трех областях Казахстана талые воды затопили автодороги 15.04.2024, 10:0032071В пяти областях Казахстана остаются подтопленными более пяти тысяч домов 10.04.2024, 15:03200691Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий 11.04.2024, 16:26194746Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане 12.04.2024, 11:11176116Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39166606Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 09.04.2024, 15:48153166Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК 10.04.2024, 15:03200691Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий 05.04.2024, 16:37196061Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд 25.03.2024, 09:15195926Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в "Крокус Сити Холле" 25.03.2024, 12:18195261Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники 11.04.2024, 16:26194746Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?