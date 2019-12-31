Подборка новогодних салатов в виде мыши на Новый год 2020

Символом наступающего года будет белая металлическая крыса. В этой небольшой подборке собраны наиболее вкусные и простые в приготовлении салаты, чтобы они стали необычным украшением вашего пиршества.





Рецепты с небольшими рекомендациями и изображениями так, чтобы вам было на что ориентироваться в процессе приготовления этих дивных символов приближающегося года. И так давайте же приступим к приготовлению новых кулинарных шедевров.





Салат крыса к новому 2020 году — простой и вкусный рецепт





Предлагаем вашему вниманию некую новинку, которая несомненно порадует вас и ваших гостей. Готовить салат просто, а вкус как всегда просто неотразим. Этот шедевр естественно будет выполнен в форме крысы или мыши как вам больше захочется.





Ингредиенты:





красная слабо соленая рыба 150 гр.

картофель 1-2 шт.

морковь 1 шт.

яйца 3 шт.

майонез 3-4 ст. ложки

соль и перчик по вкусу

растительное масло 1 ч. ложка





Процесс приготовления:





И так для приготовления подходит практически любая красная рыбка. Важно, чтобы она была среднего или легкого посола. Нарезаем рыбу на небольшие квадратики предварительно убрав косточки. Далее небольшая хитрость. Чтобы сохранить красное мясо свежим на долгий срок, его нужно слегка сдобрить растительным маслом.





Яйца варим вкрутую. Одно оставляем для оформления, а два остальных вместе с желтками и белками измельчаем и смешиваем с майонезом. Также рядом с яйцами ставим кастрюльку с водой и отвариваем в ней картофель и морковь. Картошку и морковку варим в мундире.

Рыбу выкладываем на тарелку в форме капельки воды, это будет первый слой нашего салатика. Второй слой делаем из яично-майонезной смеси.







Третьим слоем выкладываем тертый на крупной терке картофель. Его можно сразу смешать с майонезом, а можно просто нанести поверх. Также на этом слое начинаем формировать передние лапки.

Следующий слой будет из тертой моркови. Её также натираем на терке смешиваем с майонезом или после наносим тонким слоем.

Осталось более подробно украсить мордочку. Глазки и носик делаем из двух оливок. Ушки можно вырезать из сыра или из чипсов. Хвост делается из майонеза или сыра. Усы грызуну можно сделать из сыра или из веточек укропа. Вот такая красотка мышка получилась в итоге.



Салат на новый 2020 год — "Мышки в сыре"

Следующий шедевр вам наверное уже знаком. Далее мы приготовим всем уже знакомый салат мимоза, но немного видоизмененный под символ года. В итоге получится сырный торт, который пришли попробовать мышата.

Ингредиенты:

картофель 5 шт.

морковь 1 шт.

яйца 6 шт.

яйца перепиленные 5 шт.

лук 1 головка (30 гр.)

рыбные консервы 1 банка

твердый сыр 100 гр.

майонез по вкусу

перец горошком

гвоздика

Процесс приготовления:

И так ставим вариться картофель, яйца (перепелиные тоже), морковь. После всё чистим и измельчаем на терке. Открываем консервы сливаем подсолнечный сироп и разминаем рыбу при помощи вилки до состояния каши. Когда практически все ингредиенты подготовлены приступим к сборке. Собирать лучше всего на среднего размера круглом блюде с высокими бортами, так как позже будем переворачивать салат наоборот. Укладываем слоями продукты в следующей последовательности.

Тертый сыр. Лучше натереть на крупной терке.

Тертая на крупной терке отварная морковь.

Измельченные яичные желтки. Один желток оставьте целым пока пускай полежит в сторонке.

Лук нарезанный на мелкие кубики.

Рыбные консервы.

Протертый на крупной терке картофель.

Собранный салат ставим в холодильник на час или полтора. Через время достаем салат, накрываем красивым блюдом и переворачиваем в верх дном так, чтобы собранный салат оказался на блюде. Далее смазываем стенки и верхушку майонезом и украшаем оставшимся желтком. Его предварительно нужно измельчить при помощи ножа или протереть на мелкой терке.

Но перед тем как будете украшать желтком, нужно будет вырезать в салате треугольник. Так, как будто кто-то уже попробовал его, а уж потом смазываем майонезом и посыпаем желтками.



Из перепелиных яиц делаем маленьких мышат или крысят как вам больше нравится. Глазки делаем из черного перца горошком, а носик из гвоздики. Ушки и хвостики из сыра. На картинке есть образец готового зверька.

Веселых мышат распределяем по салату. И ставим получившийся шедевр на стол. Вот такой красивый кулинарный шедевр получается в итоге.



Новогодний рецепт сырной закуски "Мышата"

Кроме салатов, на стол нужно будет подать и необычные закуски. Предлагаем вам приготовить небольших мышат на салатных листьях. Выглядит довольно необычно.

Ингредиенты:

твердый сыр 200 гр.

крабовые палочки 200 гр.

яйца 2-3 шт.

чеснок 3-4 зубка

майонез 2-3 ст. ложки

листья салата, редиска, черный перец горошком

Процесс приготовления:

И так, варим яйца в крутую. Затем остужаем и хорошенько измельчаем. Также нужно будет измельчить сыр, чеснок, крабовые палочки. Заправляем майонезом и размешиваем до образования однородной массы.

Из полученной массы лепим тело небольших крысят-мышат и выкладываем их на салатные листочки, как на картинке ниже. Глазки, носики и ушки делаем из горошин перца, редиса и сыра.



Новогодний салат с ананасами "Мышки на воле"

Как вы уже знаете в природе есть огромное количество салатов с добавлением ананаса. Для тех кто любит добавлять в блюда этот экзотический продукт предлагаем рецепт салата с красивым дополнением в виде символа приближающего года.

Ингредиенты:

ананас консервированный кружочками 5-6 ломтиков

яйца 5 шт.

твердый сыр 200 гр.

чеснок 2-3 зубочка

майонез

Процесс приготовления:

Отвариваем яйца в крутую, очищаем. 2 яйца нужно пока отложить, а три оставшихся мелко нарезать. Но предварительно отделив белки от желтков и нарезаем их в разные тарелки.

Первый слой салата из белков смазанных майонезом. Второй слой из мелко нарезанного ананаса и майонеза. Третий слой из тертого сыра с майонезом. Но оставьте немного сыра для украшения. В заключение украшаем салат измельченными желтками.

Теперь из оставшихся двух яиц нужно сделать двух крысят и усадить их поверх салата. Из гречки или любой другой крупы делаем им глазки из перца горошком делаем носики, а ушки нужно вырезать из сыра. Салат поставить в холодильник на 30-40 минут для пропитки слоев.



Крысят можно будет сделать и посадить на салат непосредственно перед подачей на стол.



Источник: https://viramaina.ru/

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