Подборка новогодних салатов в виде мыши на Новый год 2020

Салат крыса к новому 2020 году — простой и вкусный рецепт
- красная слабо соленая рыба 150 гр.
- картофель 1-2 шт.
- морковь 1 шт.
- яйца 3 шт.
- майонез 3-4 ст. ложки
- соль и перчик по вкусу
- растительное масло 1 ч. ложка
Салат на новый 2020 год — "Мышки в сыре"
Следующий шедевр вам наверное уже знаком. Далее мы приготовим всем уже знакомый салат мимоза, но немного видоизмененный под символ года. В итоге получится сырный торт, который пришли попробовать мышата.
Ингредиенты:
- картофель 5 шт.
- морковь 1 шт.
- яйца 6 шт.
- яйца перепиленные 5 шт.
- лук 1 головка (30 гр.)
- рыбные консервы 1 банка
- твердый сыр 100 гр.
- майонез по вкусу
- перец горошком
- гвоздика
Процесс приготовления:
И так ставим вариться картофель, яйца (перепелиные тоже), морковь. После всё чистим и измельчаем на терке. Открываем консервы сливаем подсолнечный сироп и разминаем рыбу при помощи вилки до состояния каши. Когда практически все ингредиенты подготовлены приступим к сборке. Собирать лучше всего на среднего размера круглом блюде с высокими бортами, так как позже будем переворачивать салат наоборот. Укладываем слоями продукты в следующей последовательности.
- Тертый сыр. Лучше натереть на крупной терке.
- Тертая на крупной терке отварная морковь.
- Измельченные яичные желтки. Один желток оставьте целым пока пускай полежит в сторонке.
- Лук нарезанный на мелкие кубики.
- Рыбные консервы.
- Протертый на крупной терке картофель.
Из перепелиных яиц делаем маленьких мышат или крысят как вам больше нравится. Глазки делаем из черного перца горошком, а носик из гвоздики. Ушки и хвостики из сыра. На картинке есть образец готового зверька.
Веселых мышат распределяем по салату. И ставим получившийся шедевр на стол. Вот такой красивый кулинарный шедевр получается в итоге.
Новогодний рецепт сырной закуски "Мышата"
Кроме салатов, на стол нужно будет подать и необычные закуски. Предлагаем вам приготовить небольших мышат на салатных листьях. Выглядит довольно необычно.
Ингредиенты:
- твердый сыр 200 гр.
- крабовые палочки 200 гр.
- яйца 2-3 шт.
- чеснок 3-4 зубка
- майонез 2-3 ст. ложки
- листья салата, редиска, черный перец горошком
Процесс приготовления:
И так, варим яйца в крутую. Затем остужаем и хорошенько измельчаем. Также нужно будет измельчить сыр, чеснок, крабовые палочки. Заправляем майонезом и размешиваем до образования однородной массы.
Из полученной массы лепим тело небольших крысят-мышат и выкладываем их на салатные листочки, как на картинке ниже. Глазки, носики и ушки делаем из горошин перца, редиса и сыра.
Новогодний салат с ананасами "Мышки на воле"
Как вы уже знаете в природе есть огромное количество салатов с добавлением ананаса. Для тех кто любит добавлять в блюда этот экзотический продукт предлагаем рецепт салата с красивым дополнением в виде символа приближающего года.
Ингредиенты:
- ананас консервированный кружочками 5-6 ломтиков
- яйца 5 шт.
- твердый сыр 200 гр.
- чеснок 2-3 зубочка
- майонез
Процесс приготовления:
Отвариваем яйца в крутую, очищаем. 2 яйца нужно пока отложить, а три оставшихся мелко нарезать. Но предварительно отделив белки от желтков и нарезаем их в разные тарелки.
Первый слой салата из белков смазанных майонезом. Второй слой из мелко нарезанного ананаса и майонеза. Третий слой из тертого сыра с майонезом. Но оставьте немного сыра для украшения. В заключение украшаем салат измельченными желтками.
Теперь из оставшихся двух яиц нужно сделать двух крысят и усадить их поверх салата. Из гречки или любой другой крупы делаем им глазки из перца горошком делаем носики, а ушки нужно вырезать из сыра. Салат поставить в холодильник на 30-40 минут для пропитки слоев.
Крысят можно будет сделать и посадить на салат непосредственно перед подачей на стол.
Источник: https://viramaina.ru/
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства