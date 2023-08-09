Подросток избил пожилого мужчину ради видеоролика  

Фото: скриншот из видео

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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространяется видеоролик, на котором молодой парень подходит к пожилому мужчине и без видимой причины бьет его несколько раз кулаком, после чего мужчина падает на землю.





В описании к видео сообщается, что инцидент произошел в районе Орбиты города Алматы. Все это происходит под смех и подначивания со стороны другого парня, снимающего нападение на видео.









В полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован отделом полиции при управлении Бостандыкского района по статье 293 УК РК "Хулиганство".





По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.





Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".





Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс . В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.





В начале июля в соцсетях появился видеоролик , на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).





Как сообщалось ранее, также в Казахстане стало больше преступлений в отношении детей. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее.



