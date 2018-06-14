Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юго-западе Казахстана

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Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юго-западе Казахстана14.06.2018
Общество  08:49

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, на юге и юго-востоке - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Жамбылской области местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Южно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Южно-Казахстанской местами пыльная буря. В Алматинской области местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер 18-23 метра в секунду.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Восточно-Казахстанской возможен град.

Днем в Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами в Костанайской области гроза.

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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