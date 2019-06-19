Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юге и западе Казахстана

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории республики местами пройдут дожди, лишь на юге и западе - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Костанайской области местами возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами шквал.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, днем Актюбинской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, ночью местами шквал.

В Мангистауской области местами сохраняется сильная жара. В Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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