Система Orphus

Погода без осадков ожидается сегодня на большей части Казахстана

07.05.2020, 10:21 9370
Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 7 мая, на большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
На западе, юго-западе и юге республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, днем на юго-западе - сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, на западе, юго-западе и юге - шквал, пыльная буря, сообщает "Казгидромет".
 
В Мангистауской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря. В Туркестанской области местами - шквал, ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами пыльная буря, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в районе Алакольских озер 23 метра в секунду. В Атырауской, Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
По данным синоптиков, в последующие дни погоду будет формировать теплый сектор южного циклона, выходящего на западные и южные регионы республики. Его усилиями в небе вновь разовьются облака, пройдут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, также местами возможно выпадение града. Температурный фон будет повышаться на всей территории республики.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая