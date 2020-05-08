Погода без осадков ожидается сегодня на большей части Казахстана

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 7 мая, на большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На западе, юго-западе и юге республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, днем на юго-западе - сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, на западе, юго-западе и юге - шквал, пыльная буря, сообщает "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря. В Туркестанской области местами - шквал, ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами пыльная буря, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в районе Алакольских озер 23 метра в секунду. В Атырауской, Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, в последующие дни погоду будет формировать теплый сектор южного циклона, выходящего на западные и южные регионы республики. Его усилиями в небе вновь разовьются облака, пройдут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, также местами возможно выпадение града. Температурный фон будет повышаться на всей территории республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства