Погребенную заживо собаку реанимируют зоозащитники Костаная

Фото: Instagram/hope_kst
КОСТАНАЙ. 25 ИЮНЯ - Зоозащитники Костаная пытаются спасти погребенную заживо живодерами собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Шокирующее видео, на котором девушка откапывает из-под земли замотанную в тряпки собаку, опубликовали в Instagram-паблике зоозащитников Костаная hope_kst.
Сегодня утром была найдена собака, погребенная заживо на втором Костанае. Девушка шла на звук, смогла раскопать и извлечь из ямы. Собаку достали, дышит тяжело, но шансы есть. Сейчас ее транспортируют в ветеринарную клинику", - написали волонтеры.
По их словам, как только состояние животного стабилизируется, его перевезут в реабилитационный центр для восстановления и поиска дома.
Напомним, в июне житель Алматинской области убил собаку для добычи собачьего жира, который намеревался использовать в лечебных целях. За убийство животного ему грозит уголовное наказание.
С 1 марта в стране действует закон РК "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.