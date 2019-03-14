Система Orphus

Получение госуслуг в спецЦОНах республики временно недоступно из-за сбоя сервисов КАП

13.03.2019, 11:11 9397
Получение госуслуг в спецЦОНах республики временно недоступно из-за сбоя сервисов КАП
Р¤РѕС‚Рѕ РёР· СЃРѕС†СЃРµС‚РµР№
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Получение госуслуг в спецЦОНах временно недоступно из-за сбоя сервисов Комитета административной полиции МВД РК, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня в 09.50 зарегистрирован сбой сервисов Комитета административной полиции МВД РК, поэтому получение госуслуг в специализированных ЦОНах по всей республике недоступно. Специалисты МВД уже ведут работы по устранению неполадок", - сообщается на странице государственной корпорации "Правительство для граждан" в Facebook.

 
О возобновлении работы в корпорации пообещали проинформировать дополнительно.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая