Получение госуслуг в спецЦОНах республики временно недоступно из-за сбоя сервисов КАП

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Сегодня в 09.50 зарегистрирован сбой сервисов Комитета административной полиции МВД РК, поэтому получение госуслуг в специализированных ЦОНах по всей республике недоступно. Специалисты МВД уже ведут работы по устранению неполадок", - сообщается на странице государственной корпорации "Правительство для граждан" в Facebook.
О возобновлении работы в корпорации пообещали проинформировать дополнительно.
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