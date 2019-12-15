Портал электронного правительства и сайты ряда госорганов будут недоступны в течение суток

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" предупредило казахстанцев о том, что портал электронного правительства и сайты ряда госорганов будут недоступны из-за проведения плановых работ на телекоммуникационном оборудовании, передает Kazakhstan Today.

Плановые работы будут проводиться на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в Серверном центре государственных органов с 21.00 14 декабря до 21.00 часов 15 декабря текущего года. В этой связи будут недоступны следующие интернет-ресурсы: портал "Электронного правительства"; платежный шлюз "Электронного правительства"; приложение "Мобильное правительство"; TelegramBot - EgoKzBot2.0; единая нотариальная информационная система "Е-нотариат"; единая информационная система обязательного технического осмотра "Техосмотр"; государственная база данных "Е-лицензирование"; сервисный программный продукт "Маркировка товаров"; сервисный программный продукт База "Монополист"; сайты государственных органов; сайт Верховного суда Республики Казахстан; сайт Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

Кроме того, ожидаются кратковременные простои в работе Единого контакт-центра Республики Казахстан 1414, отметили в пресс-службе АО "НИТ".

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