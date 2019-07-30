Система Orphus

Посетитель зоопарка в Шымкенте оседлал жирафа (ВИДЕО)

29.07.2019, 09:31 19009
Посетитель зоопарка в Шымкенте оседлал жирафа (ВИДЕО)
Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Посетитель зоопарка в Шымкенте оседлал жирафа, передает Kazakhstan Today.
 
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как мужчина перелез через 3-метровое ограждение, залез на жирафа и попытался прокатиться на животном. Он сделал это трижды. 
 
По информации администрации Шымкентского зоопарка, инцидент произошел 27 июля 2019 года
 
"Возможно, посетитель и его спутницы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный посетитель нарушил правила поведения на территории зоопарка, о которых каждые 15 минут сообщается по радиосети учреждения. Кроме радиообращения, на территории имеются стенды с "Правилами поведения посетителей на территории зоопарка" и таблички с указанием опасных животных. Администрация зоопарка во избежания повторения подобных происшествий обратилась с заявлением в Аль-Фарабийское районное управление полиции с целью привлечения данного гражданина к ответственности", - сообщила в Facebook администрация шымкентского зоопарка.


Как сообщалось ранее, в зоопарке Алматы в июле умерли два жирафа. 6 июля 2019 года от инфаркта почек, после гематомы и травмы полученной при спаривании умерла 18-летняя жирафиха Грация. Позже сообщили о смерти двухлетней самки жирафа по кличке Алма.  Алма родилась в стенах зоопарка в августе 2017 года. Причины смерти расследуют.

Напомним, что уже неоднократно сообщалось о гибели животных в алматинском зоопарке. В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу, которая болела с 2016 года. Годом ранее повалившееся во время урагана дерево убило в зоопарке барана. В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. 

Кроме того, в марте 2016 года стало известно о том, что в Алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов. По словам на тот момент директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. Свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость. 

После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка. В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено, что при проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка.  

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая