Посетитель зоопарка в Шымкенте оседлал жирафа (ВИДЕО)

Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Посетитель зоопарка в Шымкенте оседлал жирафа, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как мужчина перелез через 3-метровое ограждение, залез на жирафа и попытался прокатиться на животном. Он сделал это трижды.

"Возможно, посетитель и его спутницы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный посетитель нарушил правила поведения на территории зоопарка, о которых каждые 15 минут сообщается по радиосети учреждения. Кроме радиообращения, на территории имеются стенды с "Правилами поведения посетителей на территории зоопарка" и таблички с указанием опасных животных. Администрация зоопарка во избежания повторения подобных происшествий обратилась с заявлением в Аль-Фарабийское районное управление полиции с целью привлечения данного гражданина к ответственности", - сообщила в Facebook администрация шымкентского зоопарка.













Напомним, что уже неоднократно сообщалось о гибели животных в алматинском зоопарке . В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу, которая болела с 2016 года. Годом ранее повалившееся во время урагана дерево убило в зоопарке барана. В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное.





Кроме того, в марте 2016 года стало известно о том, что в Алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов. По словам на тот момент директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. Свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость.





После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка. В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено, что при проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства